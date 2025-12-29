Una explosión de butano en una vivienda de Fuente de Cantos (Badajoz) deja dos mujeres heridas, una de ellas grave

Dos mujeres han resultado heridas, una de ellas de gravedad, como consecuencia de la explosión de una bombona de butano en una vivienda de Fuente de Cantos (Badajoz). El accidente doméstico, que ha tenido lugar en la mañana de este lunes, también ha provocado el derrumbe del techo del inmueble.

Dos heridas de distinta gravedad

A consecuencia de la explosión, una mujer de 48 años ha sufrido quemaduras de primer grado y ha sido catalogada como herida grave. Ha sido trasladada en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Cáceres. La otra afectada es una mujer de 87 años que ha sufrido una crisis de ansiedad y ha sido derivada al centro de salud del municipio.

Amplio dispositivo de emergencias

Según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, el suceso ha ocurrido en una casa de la calle San Marcos. Hasta el lugar se ha movilizado un amplio dispositivo de emergencias, que ha incluido un helicóptero y una ambulancia medicalizados, una dotación del centro de salud local, efectivos de la Policía Local, bomberos del CPEI y agentes de la Guardia Civil.