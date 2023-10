3ª edición "Menorca Activa Plus"

La tercera edición de Menorca Activa Plus llega con un cambio importante de fechas. La Asociación Menorca Activa está comprometida con la desestacionalización. Por ello, esta tercera edición ha querido dar un paso más, y cambiar las fechas del evento, de mayo que tuvo lugar el año pasado, a iniciarse a finales de temporada alta. Además de pasar de un mes a tres meses de duración. “Menorca se mueve todo el año”, y así lo quiere demostrar la Asociación Menorca Activa, el evento Menorca Activa Plus tendrá lugar de octubre a diciembre de 2023. Una apuesta arriesgada pero que la asociación adherida a PIME Menorca toma como un reto de trabajo conjunto y reto por dar a conocer que en Menorca se pueden realizar actividades al aire libre durante todo el año y las empresas profesionales del sector siguen prestando sus servicios para que los turistas y residentes puedan conocer Menorca en profundidad a través del turismo activo y de naturaleza. Este mes de octubre arranca la campaña con más de 15 Packs Menorca Activa Plus. Durante los meses de octubre a diciembre los turistas y residentes podrán disfrutar de multitud de packs de actividades de turismo activo y naturaleza con un plus de regalo. Los packs ya se pueden adquirir y reservar en las empresas participantes. Actividades que van desde rutas a caballo, excursiones en kayak, observación de estrellas, buceo, excursión en catamarán, entre muchas otras actividades, todas ellas tienen un plus gratuito para aquellas personas que contraten sus packs Menorca Activa Plus. Este año como novedad también se incluyen descuentos en alojamiento. Además de ser obsequiados con una mochila y un bono regalo Menorca Activa Plus, con un 10% Dto, para realizar otras actividades hasta final de año a efectos de crear sinergias entre las empresas y los visitantes y residentes se animen a vivir diferentes experiencias. Se espera ir incorporando nuevas empresas y actividades a realizar a lo largo de las próximas semanas. Puesto que, la directiva de la Asociación acordó abrir el evento de forma gratuita a todas las empresas de Menorca, bien sean socios de Menorca Activa o no, a participar de esta acción promocional y aunar esfuerzos entre las empresas que permanecen abiertas en otoño e invierno. Toda la información sobre los packs (empresa, actividades, plus, fechas, tarifas) está disponible en la web www.menorcaactiva.com. A medida que se adhieran nuevas empresas a la campaña Menorca Activa Plus se irá actualizando el catálogo de packs promocionales. Las diez empresas que inician la 3ª edición de Menorca Activa Plus, y tienen disponibles ya sus packs Menorca Activa Plus son: Amigo’s Boat Trips , Cavalls Son Àngel ,

Menorca a cavall , Parapente Biplaza Menorca , Polaris Menorca , S’Algar Diving Menorca , Sports & Kayak Menorca , Dune Balears Fornells , Jeni Hotel Restaurante y Rutas Ecuestres Camí Cavalls Esta acción cuenta con la colaboración de la Fundació Foment del Turismo de Menorca, PIME Menorca, Menorca Reserva de la Biosfera y la Asociación de Ecoturismo en España.