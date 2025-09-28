El Valencia Basket, campeón de la Supercopa ante el nuevo Real Madrid de Scariolo

El Valencia Basket derrotó al Real Madrid por 94-98 y se proclamó por segunda vez en su historia campeón de la Supercopa tras llevarse una vibrante final este domingo en Málaga por su intensidad y máxima igualdad en la que destacaron el base internacional español Sergio De Larrea, autor de 21 puntos y nombrado mejor jugador del torneo, y el escolta estadounidense Kameron Taylor, que anotó 17.

Los de Pedro Martínez frustraron el segundo título de Scariolo con el Real Madrid, que jugaba su octava final de Supercopa consecutiva y buscaba el undécima corona en este torneo, mientras que el Valencia logró levantar el segundo trofeo de Supercopa por ser más decisivo en los instantes de mayor tensión.

Los 21 puntos de valoración tanto de Taylor como de De Larrea se llevaron los focos, pero el cuadro naranja hizo un torneo completísimo que evidencia el ilusionante proyecto que apunta más alto este año, en coincidencia con la inauguración de su nuevo pabellón, el Roig Arena.

En la tensión de los últimos minutos, se impuso el contacto bajo aro. Un dos más uno detrás de otro, defensas al límite, presión para los árbitros y un resultado muy ajustado.

Edy Tavares, con cinco faltas, acabó descalificado a 3:02 del final cuando ganaba de cinco puntos el equipo taronja, que gestionó bien la concentración, se benefició de los errores en tiros clave del Real Madrid y de los tiros libres por bonus y se alzó con el primer título de la temporada.

FICHA DEL PARTIDO

94- Real Madrid (27+17+25+25): Feliz (7), Hezonja (19), Abalde (3), Deck (11), Tavares (7) -quinteto inicial- Lyles (9), Kramer (5), Deck (11), Garuba (3), Fernando (0), Procida (3), Llull (9), Campazzo (18).

98- Valencia Basket (24+27+18+29): De Larrea (21), Taylor (17), Moore (10), Reuvers (12), Pradilla (9) -quinteto inicial- Puerto (10), Costello (2), Sako (6), Thompson (9), Iroegbu (2).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Jordi Aliaga, Rafael Serrano y Andrés Fernández. Eliminado Edy Tavares, del Real Madrid, por acumulación de faltas.

Incidencias: Final de la Supercopa ACB, disputada en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.630 espectadores.