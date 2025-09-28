La reacción de Paco González al gol de Odriozola en el Barça-Real Sociedad: "Los ojos como platos"

Tras la victoria del Atlético de Madrid en el derbi ante el Real Madrid, este domingo fue turno para el FC Barcelona que recibió a la Real Sociedad a partir de las 18:30h en Montjuic.

gol de odriozola

Odriozola, como si fuese un '9' puro de toda la vida, empujó en el área chica un pase de la muerte de Barrenetxea desde la izquierda. En esta ocasión además la Real evitó, por centímetros, el fuera de juego hasta en dos ocasiones.

EFE Odriozola celebra el 0-1 de la Real Sociedad contra el Barcelona.

odriozola al once

Álvaro Odriozola jugó de lateral derecho titular en el partido, tras la baja de última hora de Jon Aramburu.

Aunque el conjunto guipuzcoano había anunciado que Aramburu partiría de inicio en el carril derecho, finalmente quedó fuera de la convocatoria, por lo que es Odriozola quien ocupó esta demarcación y el joven Theo Folgado, suplente, completó la lista de la Real Sociedad.

reacción de paco gonzález

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, el presentador Paco González no ocultó sus sorpresa por el tanto: "Es que estoy con los ojos como platos porque no me creo que esté jugando Odriozola, que no juega nunca el pobre. Que encima de jugar contra Rashford esté atacando y que encima marque el primero del partido"

Paco, además, comentó en antena una información que recibió de nuestro compañero Marco Antonio Sande: "Aramburu tenía las molestias en la rodilla izquierda por eso jugaba a Odriozola. Que con este entrenador solo ha jugado 50 minutos pero en pretemporada. Y que no jugaba un partido oficial con la Real desde el 30 de enero con el PAOK 30 de enero, es que ha sido flipante".

EFE Álvaro Odriozola celebra el gol del Barça-Real Sociedad

