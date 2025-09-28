Remontada heroica del Albacete en El Molinón ante un Sporting que ganaba 3-0

El Albacete celebra uno de los cuatro goles marcados al Sporting en LaLiga

El Albacete firmó una remontada a la heroica este domingo ante el Sporting en El Molinón (3-4) y agudizó la crisis del equipo asturiano, que desaprovechó una ventaja de 3-0 y encajó su cuarta derrota consecutiva.

El partido se puso muy pronto de cara para los locales, que lograron hacer gol en uno de sus primeros acercamientos, cuando Dubasin aprovechó el rechace de un errado Lizoain para empujar al fondo de la red un centro de Otero que previamente había desviado un defensor.

Justo tras el gol, el partido estuvo detenido cerca de un cuarto de hora por la atención médica a dos aficionados en las gradas, tiempo en el que los estabilizaron y lograron evacuar para una posterior exploración, con diagnóstico estable tras la asistencia de los sanitarios.

El parón no afectó a los locales, que siguieron mostrándose más activos en busca del gol, con presencia en la mitad del campo rival y sumando largas posesiones para poder generar ocasiones de peligro.

Fue así como el Sporting logró anotar el segundo a los pocos minutos, tras una larga combinación hasta que el balón llegó suelto al área a botas de Gelabert, que se revolvió cambiando el esférico de pie para disparar con la diestra y sorprender a Lizoain.

El buen momento del Sporting continuó con una jugada de gran precisión técnica en un ataque vertical que condujo Otero, fijando a su defensor y esperando la llegada de Diego Sánchez, que lo dobló por fuera para ganar la línea de fondo y poner un centro por delante de la defensa encontrando a Gaspar, que definió a placer para poner el 3-0.

Los locales tuvieron una gran ocasión incluso para lograr el 4-0 en una definición muy centrada de Gelabert en un mano a mano con Lizoain, pero fue entonces cuando los de Alberto González despertaron de su letargo.

El Albacete comenzó a dominar algo más la posesión de balón y a llegar al área rival mediante centros. Uno muy preciso de Ale Melendez desde el costado izquierdo encontró a Puertas entrando desde atrás al espacio libre para cabecear con potencia y recortar distancias antes del paso por vestuarios.

Los visitantes crearon la primera ocasión de gol del segundo tiempo, con un balón a la espalda de Perrin que Jefté controló en dirección a la portería, pero Diego Sánchez impidió el remate en el último momento.

El paso de los minutos evidenció el creciente protagonismo del Albacete, si bien el Sporting avisó con un disparo de Gaspar desde la frontal a la base de un poste.

La réplica visitante fue un remate de Agus Medina también desde el borde del área que Yáñez no acertó a desviar y que se convirtió en el 3-2 en el minuto 71.

En el 88, el Albacete, volcado en busca del empate, trenzó una contra que desembocó en Morcillo, abierto a la banda derecha. El extremo condujo el balón hacia la esquina del área y firmó un precioso disparo con la izquierda teledirigido a la escuadra más lejana de la portería de Yáñez (3-3, m.88).

El Albacete completó la remontada en el minuto 99 con un tanto de Morcillo de penalti tras la revisión del VAR.

Ficha del partido

3 - Sporting: Yáñez, Kevin Vázquez (Loum, min. 95), Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez, Nacho Martín, Smith (Queipo, min. 78), Dubasin, Gelabert (Mbemba, min.85), Gaspar Campos (Amadou, min. 85) y Juan Otero (Pablo García, min.78).

4 - Albacete: Raúl Lizoain, Fran Gamez (Jonathan Gómez, min.70), Vallejo, Javi Moreno (Lorenzo, min.70), Neva, Puertas, Riki (Javier Villar, min.79), Melendez (Lazo, min.45), Morci, Jefté (Escriche, min.70) y Medina.

Goles: 1-0, m.11: Dubasin. 2-0, m.30: Gelabert. 3-0, m.37: Gaspar. 3-1, m.47: Puertas. 3-2, m.71: Agus Medina. 3-3, m.88: Morcillo. 3-4, m.99: Morcillo, de penalti.

Árbitro: Andrés Fuentes Molina (Comité valenciano). Amonestó al local Smith (min. 53) y al visitante Puertas (min. 7).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga Hypermotion disputado en el estadio El Molinón ante 22.398 espectadores. El partido se detuvo cerca de un cuarto de hora durante el primer tiempo por la asistencia médica a dos aficionados en las gradas.