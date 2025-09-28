La Cultural asalta Zorrilla y se lleva el derbi a León

La Cultural y Deportiva Leonesa se llevó los tres puntos en el derbi autonómico ante un Real Valladolid totalmente inoperante, ya que, aunque tuvo más el balón, resultó decepcionante en cuanto a la faceta creativa, prácticamente nula.

Estaba claro que era un derbi autonómico, siempre con una rivalidad especial, y se notó desde el inicio, ya que ambos equipos salieron a presionar y a tratar de controlar la posesión del balón.

Fueron los leoneses los que tomaron la iniciativa y, de hecho, su intensidad se tradujo en un tempranero primer gol, en el minuto 6, tras una mala recuperación de los locales, que terminó en las botas de Diego Collado, quien sorprendió a Guilherme con un forzado remate.

Subía así el 0-1 al marcador del José Zorrilla con ese tanto, que fue un auténtico jarro de agua fría para un Real Valladolid que llegaba a esta cita con la reciente primera derrota sufrida ante Albacete.

El cuadro blanquivioleta no lograba crear, no inquietaba a la defensa leonesa y, mucho menos, a Edgar Badía. Poco fútbol ofrecían unos y otros ya que, además, comenzaba el baile de las pérdidas de tiempo en el conjunto aventajado.

Los del debutante Cuco Ziganda parecían encontrarse muy cómodos sobre el césped, ante la incapacidad de los vallisoletanos de crear, de generar alguna jugada que pudiera terminar en la meta contraria, en la que Edgar Badía ni se estrenó.

Al Real Valladolid no le salía nada. La impotencia derivaba en absurdas tarjetas amarillas, por protestas, fundamentalmente, lo que ejemplificaba a la perfección la falta de ideas de los locales, de actitud y de intensidad.

Solo Biuk, con un potente disparo que terminó en el larguero, dio cierta esperanza a los suyos en la fase final de una primera parte en la que los blanquivioletas tuvieron más el balón, pero no supieron qué hacer con él de cara a la meta rival.

Y con el 0-1 se llegó al descanso y este sirvió para que los locales pusieran algo más de leña a la caldera, que iba funcionando a ratitos y sin llegar a aportar el calor necesario para dar la vuelta al resultado.

Pero lo cierto es que los vallisoletanos no llegaban a la meta contraria. Así, resultaba imposible meter miedo a una Cultural que, sin desplegar un buen juego, se mostraba más segura a domicilio que los que jugaban en casa.

Poco se puede decir de una segunda parte en la que los leoneses se centraron más en perder tiempo para amarrar la victoria y los locales en tratar de hallar alguna varita mágica que les llevase al área visitante para lograr disparar a puerta.

Pero en ese empeño fueron los de Ziganda los que supieron seguir la ruta trazada y, aunque los de Guillermo Almada no bajaron los brazos, lo cierto es que mostraron muy poca mordiente ofensiva, lo que les costó su segunda derrota de la temporada.