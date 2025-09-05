Ciutadella y Abaqua buscan una solución para reabrir Sa Platja Gran tras 15 días cerrada

La regidora de Medio Ambiente, Maria Jesús Bagur, confirma que el 9 de septiembre habrá una reunión con Abaqua para estudiar medidas que eviten nuevos episodios de contaminación en la playa urbana de Ciutadella.

Sa Platja Gran de Ciutadella acumula ya quince días cerrada al baño, una situación que se originó tras los episodios de fuertes lluvias en poco tiempo registrados a finales de agosto y que ha generado malestar entre los residentes y los visitantes. El motivo principal es la mala calidad del agua detectada en las analíticas, consecuencia de la saturación de la red de alcantarillado y de la estación de bombeo del Canal Salat.

La regidora de Medio Ambiente explicó que en cada episodio de precipitaciones intensas se mezclan aguas pluviales con residuales, lo que provoca que acaben desembocando en el mar. El problema se agrava porque todavía existen calles y viviendas conectadas de manera irregular a la red de alcantarillado, pese a estar prohibido por la normativa municipal. Esta mezcla de caudales, unida a la incapacidad de la estación de bombeo para absorberlos en poco tiempo, ha derivado en que el agua no reúna condiciones adecuadas para el baño.

Una playa con condiciones desfavorables

La situación es especialmente delicada en Sa Platja Gran por sus propias características. Es una playa urbana, cerrada, situada muy cerca del dique y con un constante movimiento de embarcaciones. Todo ello dificulta la regeneración natural del agua, ya que la circulación marina es limitada y las aguas contaminadas permanecen más tiempo retenidas en la orilla.

A ello se suman las exigencias técnicas de las analíticas. Cada control requiere 48 horas para ofrecer resultados definitivos y, en los últimos días, estos valores han mostrado niveles de bacterias superiores a los recomendados para el baño. Aunque en algunos momentos las primeras mediciones parecían favorables, los resultados posteriores volvieron a situarse por encima de los parámetros permitidos.

El Ayuntamiento de Ciutadella ha optado por mantener la prohibición hasta contar con garantías plenas. La regidora remarcó que la bandera verde no volverá a colocarse hasta que las analíticas lo permitan, ya que la prioridad es salvaguardar la salud de los usuarios.

Más allá de este episodio concreto, el problema tiene un trasfondo estructural. En los últimos años se han ejecutado obras para separar las redes de pluviales y residuales, pero todavía queda trabajo pendiente. Las conexiones indebidas de viviendas continúan detectándose y resultan difíciles de erradicar de golpe.

Reunión clave con Abaqua

El Ayuntamiento confía en que la reunión con Abaqua del 9 de septiembre marque un punto de inflexión. Sobre la mesa estarán dos escenarios: dimensionar mejor las bombas actuales o instalar sistemas previos que retengan y dosifiquen el agua antes de que llegue a la estación de bombeo.

Bagur también subrayó que el cambio climático está provocando fuertes lluvias en poco tiempo cada vez más frecuentes, lo que obliga a aplicar medidas intermedias que reduzcan el impacto en Sa Platja Gran.

En paralelo, el Ayuntamiento mantiene su plan de separación progresiva de las redes de pluviales y residuales, aunque la regidora admite que no es posible abrir toda Ciutadella para rehacer la infraestructura de golpe.

Mientras tanto, el consistorio pide comprensión a vecinos y turistas. Lamenta las molestias que está provocando este cierre prolongado, pero insiste en que la salud de los bañistas está por encima de cualquier otra consideración. La playa se reabrirá únicamente cuando las analíticas ofrezcan plenas garantías.