Ciutadella y el Consell invertirán más de un millón de euros en modernizar el alcantarillado de Serpentona

El Ayuntamiento de Ciutadella ha dado luz verde al proyecto de reforma de la red de alcantarillado en los tramos del Passeig des Riu y Costa des Mirador, en la urbanización de Serpentona, una actuación que supondrá una inversión de 1.088.259 euros, financiada de manera conjunta con el Consell Insular de Menorca. El objetivo es resolver deficiencias históricas y reforzar el sistema de saneamiento de la zona.

El plan contempla la construcción de una nueva red de alcantarillado por gravedad en el Passeig des Riu, con las correspondientes acometidas domiciliarias, así como la instalación de una estación de bombeo de aguas residuales completamente nueva y una red de impulsión que conectará con la estación conocida como «Rey del Jamón» de la Agencia Balear del Agua (ABAQUA).

Además, se prevé la reforma y ampliación de la estación número 36L «Audax», donde se incrementará el número de bombas y se ampliará el diámetro de la tubería de impulsión, un paso clave para mejorar la capacidad y reducir riesgos de colapso en épocas de mayor presión sobre el sistema.

Una actuación financiada entre Consell y Ayuntamiento

Las obras se enmarcan en el Plan Insular de Cooperación 2024, aprobado por el Consell Insular de Menorca, que ha considerado esta actuación como prioritaria para mejorar las infraestructuras de saneamiento de la isla.

El coste total del proyecto se repartirá entre las dos instituciones: el Consell Insular aportará 584.128 euros, mientras que el Ayuntamiento de Ciutadella asumirá 504.130 euros. Gracias a este esfuerzo compartido, será posible iniciar los trabajos sin sobrecargar las arcas municipales.

Durante la tramitación, el proyecto ha recibido informes favorables de los servicios técnicos municipales y del propio Consell, que han avalado su adecuación tanto a la normativa urbanística vigente como a la Ley de Contratos del Sector Público.

Aprobación urbanística y garantías medioambientales

Uno de los puntos clave de la reforma ha sido la adaptación del diseño a la normativa de costas, lo que ha obligado a situar la nueva estación de bombeo fuera de la zona de servidumbre de protección. Esta modificación garantiza el cumplimiento estricto de la legislación y evita futuros problemas legales o ambientales.

Como exige la normativa, el proyecto se someterá ahora a información pública durante un mes, a través de anuncios en el tablón de edictos, la sede electrónica del consistorio y el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB). Durante este periodo, los ciudadanos podrán consultar la documentación y presentar alegaciones si lo consideran oportuno.

Un paso adelante para Serpentona

Con esta inversión, el Ayuntamiento de Ciutadella y el Consell Insular pretenden modernizar las infraestructuras de saneamiento y mejorar la calidad de vida de los residentes en Serpentona. El nuevo sistema garantizará una red más fiable, eficiente y sostenible, reduciendo incidencias y aportando mayor seguridad al vecindario.

En definitiva, la actuación representa un salto cualitativo en la gestión del alcantarillado de la urbanización, respondiendo a una demanda histórica y alineándose con los objetivos de sostenibilidad marcados tanto a nivel insular como autonómico.