El campo menorquín, en jaque: la drástica bajada del precio de la leche aboca al límite a los ganaderos

El sector agrario de Menorca se encuentra en estado de alerta. La decisión de Quesería Menorquina de reducir en 20 céntimos el precio del litro de cuajada que compra a los ganaderos, pasando de 3,20 a 3 euros, ha supuesto un duro golpe para las explotaciones de la isla. Esta rebaja del 6% llega en un momento crítico, coincidiendo con un encarecimiento generalizado de los costos debido a la situación geopolítica.

La presidenta de Unió de Pagesos, Margarita Llambías, ha calificado la situación de "muy complicada", ya que esta reducción impacta directamente en la rentabilidad de los ganaderos. "Aunque 20 céntimos pueda parecer poco, cuando estás hablando de cientos de litros o de toneladas, supone eliminar parte de los márgenes que te tienen que quedar para vivir o, directamente, para sobrevivir", ha lamentado. Según ha expresado, la supervivencia está en juego: "Ya no hablamos de márgenes de ganancia, sino de márgenes para poder sobrevivir".

Ya no hablamos de márgenes de ganancia, sino de márgenes para poder sobrevivir" Margarita Llambías Presidenta Unió de Pagesos de Menorca

Vender o sacrificar, las únicas salidas

Ante este escenario, los ganaderos se enfrentan a una decisión límite con solo dos alternativas viables: vender parte del ganado o sacrificarlo. Llambías ha confirmado que estas son las únicas opciones sobre la mesa para quienes no puedan asumir las pérdidas. Sin embargo, ha advertido que desprenderse de los animales no es una solución sencilla, ya que la cría de una vaca productiva requiere una inversión a largo plazo de al menos dos años.

Esta drástica medida llega en un momento en que el sector ya mostraba signos de debilidad. Según datos de 2025, la producción de leche en Baleares se redujo un 3,7% respecto al año anterior, aunque en Menorca se mantuvo prácticamente estable. No obstante, el precio medio del litro de leche en la isla (45 céntimos) se situó por debajo de la media peninsular, evidenciando la presión que ya soportaban los productores locales.

La paradoja de los precios

La presidenta de Unió de Pagesos ha manifestado su incomprensión ante la lógica del mercado actual, que permite esta bajada de precios. Llambías se pregunta cómo es posible que productos importados lleguen a la isla a un costo menor que el local. "No se entiende que un producto que viene de cualquier parte del mundo llegue aquí más barato que el producido en Menorca, con los precios de los carburantes", ha señalado.

No se entiende que un producto que viene de cualquier parte del mundo llegue aquí más barato" Margarita Llambías Presidenta Unió de Pagesos de Menorca

Las ayudas llegan a destiempo

Mientras el sector lucha por su viabilidad, las ayudas públicas no siempre llegan cuando se necesitan. Aunque el plan Provilac del 2025 ha repartido 3 millones de euros para la modernización de explotaciones, Llambías critica la lentitud de la administración. "Si pides una ayuda para una inversión es porque la necesitas ahora, no para recibirla dentro de tres años", ha afirmado.

Por su parte, el Govern balear ha abierto la puerta a futuras ayudas por la crisis de Irán, pero ha informado de que aún dispone de pocos datos objetivos sobre su impacto. Mientras, la presidenta de Unió de Pagesos espera que otras empresas no sigan el ejemplo de Quesería Menorquina, confiando en la alta calidad del producto local como principal baluarte.