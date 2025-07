Xisco, el joven mallorquín que da una lección de vida en redes sociales: “Viví mi primera muerte”

Xisco Quesada es un joven de Mallorca que hasta hace poco vivía lo que muchos considerarían una vida ideal: deportista, empresario, padre de familia y apasionado del fútbol. Pero el pasado 5 de junio, todo cambió. Aquel día recibió una de las noticias más duras que puede escuchar una persona: un diagnóstico de cáncer de páncreas con metástasis en el hígado, sin posibilidad de cirugía.

“Me dijeron que si la quimio iba bien, podríamos alargarlo unos meses”, relata con una franqueza impactante.

Lejos de venirse abajo, Xisco reaccionó con una determinación que ha sorprendido incluso a los médicos. Y es que, en solo 72 horas, su vida dio un giro radical: recibió el diagnóstico, pidió matrimonio, se casó y celebró el primer cumpleaños de su hijo pequeño.

“Viví mi primera muerte”

El impacto emocional fue inmediato. “Me rompí por dentro. Rompí a llorar, pero no reaccionaba. Era como si estuviera viviendo una película. Pensaba: '¿Tengo 28 años y no voy a llegar ni a los 30?'”, explica Xisco, con una sinceridad que ha tocado el corazón de miles de personas.

El joven mallorquín confiesa que en ese momento vivió lo que él llama su primera muerte emocional. “Fue un antes y un después. Pero desde entonces, solo he hecho una cosa: luchar.”

Su mensaje arrasa en redes sociales

Desde que compartió su historia, su perfil de Instagram supera ya los 84.000 seguidores y más de 27.000 en TikTok, donde se ha convertido en un altavoz de esperanza, crudeza y realidad para miles de personas que también atraviesan enfermedades graves o momentos difíciles.

“Lo cuento con naturalidad porque sé que voy a vencerlo. Esta es mi batalla y la voy a pelear hasta el final”, afirma con fuerza.

Su discurso directo, sin adornos y sin ocultar el sufrimiento, ha generado una ola de apoyo. Pero también ha inspirado a quienes, sin estar enfermos, se han replanteado su manera de vivir.

El gen BRCA1: un arma de doble filo

Los médicos descubrieron que Xisco es portador del gen BRCA1, el mismo que se asocia comúnmente con algunos tipos de cáncer, como el de mama. Aunque este gen facilita la aparición de tumores, también mejora la respuesta del cuerpo a ciertos tratamientos de quimioterapia, lo que en su caso representa una pequeña ventaja.

“Ya no tomo pastillas para el dolor desde hace días, me siento fuerte. Quiero recuperar masa muscular porque sé que el cuerpo tiene que estar preparado para aguantar el tratamiento”, explica.

Pese al diagnóstico terminal, Xisco ha optado por enfocarse en todo aquello que sí puede controlar: su actitud, su estado físico y su forma de afrontar la vida.

“Mientras hay vida, hay esperanza”

Ese es su lema. Y lo repite con convicción en cada publicación, en cada entrevista, en cada mensaje a sus seguidores. Su historia no es solo un testimonio de lucha contra el cáncer, sino una llamada de atención para quienes viven sin valorar la salud, el presente o las personas que los rodean.

“Si estás en mi situación, lucha hasta el final. Y si no lo estás, no esperes a que llegue una hostia como esta para decir te quiero, para disfrutar, para vivir. Hay gente que mataría por estar en tu lugar”.

Su forma de ver la vida ha cambiado, pero no se ha rendido. Lejos de encerrarse en el dolor, ha convertido su historia en una misión de vida: ayudar a los demás, visibilizar lo que muchos callan y recordar lo más importante: que cada día cuenta. Una lección de vida para todos

Xisco sigue peleando. La quimioterapia ha comenzado y sus médicos se muestran cautelosamente optimistas. Pero más allá de lo que diga cualquier informe clínico, hay algo que nadie puede medir: su fuerza interior.

Mientras tanto, sus redes sociales se han convertido en un refugio, una comunidad, una fuente de inspiración para quienes siguen de cerca cada paso en este partido que, como él mismo dice, es el más difícil pero también el más importante de su vida.