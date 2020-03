Una joven de Mallorca critica que tardaran 10 días en hacerle la prueba

Hoy hemos conocido la historia de Micaela Stefania Solé, una joven residente en Calvià (Mallorca) que es una de las personas que está ingresada en Son Espases tras dar positivo por coronavirus.

La paciente que lleva 3 días ingresada relata desde su aislamiento en el hospital cómo ha sido su experiencia con el Covid-19 y lamenta que pasaron 10 días desde que avisó de que se encontraba mal hasta que le hicieron la prueba. Considera que "me podría haber ahorrado mucho dolor y tanto daño a mis pulmones si me hubieran hecho la prueba antes".

ACUDIÓ TRES VECES AL CENTRO DE SALUD

En su testimonio Micaela Stefania relata como desde el día 11 de marzo se empieza a encontrar mal y su familia le lleva al Punto de Atención Continuada (PAC) de Santa Ponça (Calvià).

Ella cuenta que le atienden en urgencias y le dicen que no tiene nada y le mandan paracetamol o ibuprofeno si tiene fiebre, aunque ella explica que le duele la garganta , la cabeza y tiene tos. Al día siguiente (12 de marzo), empieza con la fiebre y llama al 061 donde le hicieron una serie de preguntas y le llamaron una hora después, le mantuvieron el tratamiento con ibuprofeno.

Los días posteriores la chica sigue con fiebre con casi 39 grados, tampoco le desaparece la tos, ni los dolores de cabeza y sigue con dolor de garganta por lo que deciden volver a llamar a emergencias pero a no conseguir contactar llaman de nuevo al centro de salud y acuden por segunda vez. El equipo que le atiende le dice que haga cuarentena, pero siguen pasando los días y no mejora. Llaman de nuevo al PAC, por tercera vez, donde ya insiste en que tiene dificultades para respirar en esta ocasión el médico de urgencias le pone oxígeno y decide remitirla al Hospital de Son Espases pero ante la imposibilidad de un traslado en ambulancia su padre la desplaza al hospital.

Al llegar le hacen una placa que confirma el mal estado de sus pulmones y 10 días después de su primera llamada le hacen la prueba que da positivo. Agradece a los sanitarios que le cuidan en Son Espases el trato y la atención pero pide a los sanitarios que e atendieron durante esos 10 días que aunque estén desbordado "cuando una persona dice que le duele le hagáis caso. Jugais con la vida de las personas".

PIDE AYUDA PARA SUS PADRES A LOS QUE NO LES HARÁN LA PRUEBA

Lamenta que sus padres y su hermana que han convivido con ellas durante estos días "están solos en casa sin apoyo" y que les ha dicho que no les harán la prueba porque no tienen síntomas. Pide al Ayuntamiento de Calvià o al Govern balear que les llame y los ayude porque "estan solos sin apoyo de nadie".

Micaela finaliza su mensaje con una petición "no salgáis de casa si no es imprescindible. Cualquiera lo puede pillar a mí me esta yendo bien pero hay gente que lo tiene muy complicado".