Todo lo que tienes que saber sobre la nueva ordenanza cívica de Palma: "Se prohíbe..."

Hay nueva ordenanza cívica, mucha gente sabe que existe, que está en vigor, exactamente desde el pasado 25 de mayo, pero casi nadie sabe exactamente qué medidas nuevas hay y qué supone no cumplirlas. Por eso hemos salido a la calle a preguntar a los oyentes, qué sabéis de esta nueva ordenanza:

"Lo único que me he enterado es que no se puede escupir al suelo, algo de las caravanas pero tampoco sé mucho más la verdad".

Tomeu más o menos sabía a groso modo en qué consiste, pero por ejemplo Aina que tiene 20 se ha enterado por un reel de Instagram:

"Yo me he enterado por un reel de la ordenanza nueva que ahora si compras en un top manta te pueden multar con hasta 750 euros y lo de los patinetes, que tienen que llevar casco y seguro".

El principal tema es este que comenta Aina, el de los patinetes, porque a partir de ahora, estos vehículos no podrán circular ni por aceras, plazas, jardines ni zonas peatonales. Además, será obligatorio para los conductores disponer de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 120.000 euros, usar casco y chaleco reflectante homologado, y mantener ambos pies sobre la plataforma del vehículo.

La finalidad de la ordenanza cívica

También hemos hablado en Mediodía COPE Baleares con Llorenç Bauzà, teniente alcalde, regidor de medioambiente, presidente de Emaya y portavoz del grupo municipal, para que nos explique porque se ha redactado esta nueva ordenanza:

COPE MALLORCA Llorenç Bauza, portavoz municipal de Palma.

"La finalidad es corregir las conductas incívicas para que la gente sea conscientes que no todos los hechos son impunes".

También ha abordado otro tema peliagudo como es el de las sanciones a las personas que viven en autocaravanas, a pesar de que viven en ellas porque no pueden acceder a una vivienda digna:

"Nuestra apuesta va más allá porque vivir en una autocaravana no es una solución digna al problema de la vivienda. Entiendo que las políticas de vivienda deben ser más invasivas y más dignas y también recurro a la responsabilidad que tenemos nosotros como administración".

Por otro lado también ha estado con nosotros Jaime Plà, coordinador general de seguridad ciudadana que cuenta lo que ha costado sacar adelante esta ordenanza cívica:

"Ha costado un poco, ha sido un proceso un poco largo y hemos intentado escuchar al máximo número de personas para sacar el texto lo mejor posible".

COPE MALLORCA Jaime Plá, coordinador general de seguridad ciudadana.

Novedades de la ordenanza

Además ha querido enfatizar en que su finalidad no es ni mucho menos sancionadora sino mediadora con el fin de que los ciudadanos la entiendan y estén informados:

"El ánimo no es represivo en absoluto, se quiere intentar mediar para que esa conducta cese por lo que la denuncia sería solo en última instancia"

Por último Pla te comenta otras novedades de la ordenanza cívica que quizás no sabías:

"Se prohíbe claramente encender fuego en cualquier lugar del término municipal, también la permanencia o el acceso a parques cerrados. Otra novedad importante es que las motos no podrán estacionar en cordón como si fueran un vehículo".