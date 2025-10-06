Tensión entre el Govern y el Gobierno por la acogida de menores migrantes en Baleares: "pedimos que recapaciten"

El Govern balear y los cuatro consells insulares han expresado su decepción por la falta de acuerdo con el Gobierno central para frenar la llegada de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla.

Tras una reunión en Palma con el secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha lamentado que el Ejecutivo no contemple la posibilidad de excluir a Baleares del reparto, y que las respuestas ofrecidas por el Ministerio hayan sido “vagas y vacías”.

“Seguimos igual y sin soluciones. No sabemos qué están haciendo para frenar la llegada de migrantes”, Sandra Fernández

Fernández ha confirmado que el Ministerio ya ha notificado la derivación de tres menores al archipiélago, procedentes de otras comunidades. El Govern ha presentado alegaciones en los tres casos para frenar los traslados, y está a la espera de respuesta.

Actualmente, en Baleares hay 718 menores migrantes tutelados por los consells insulares.

El Gobierno defiende un reparto “equitativo y solidario”

Por su parte, el secretario de Estado ha recordado que el reparto de menores migrantes está avalado por reales decretos ley aprobados por el Congreso, y ha defendido que el sistema balear no está saturado, aunque reconoce que está por encima de su capacidad ordinaria.

Rubén Pérez ha insistido en que el reparto es equitativo entre comunidades y que el Gobierno está respondiendo con financiación: Baleares recibirá seis millones de euros, entre fondos específicos y parte del reparto estatal de 100 millones.

“La ayuda permitirá que Baleares no tenga que destinar recursos propios a la acogida” Rubén Pérez

Los consellers de Bienestar Social de Mallorca, Ibiza, Menorca y Formentera han participado también en la reunión y han coincidido en su malestar por la falta de medidas concretas.

Desde Mallorca, el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha señalado que lo ofrecido no cubre ni un mes de gasto del sistema de menores. En Ibiza, la consellera Carmen Escandell ha calificado la situación como de "decepción total", lamentando que el discurso del Gobierno sea el mismo.

RESPUESTA INMEDIATA

Desde Formentera, Cristina Costa ha exigido una respuesta inmediata, más financiación y atención urgente ante la llegada masivas.

En Menorca, Carmen Reynés ha alertado sobre el impacto psicológico en los menores migrantes y ha pedido que el Gobierno actúe en origen para evitar nuevas migraciones. El Govern defiende su postura y niega actitudes racistas

Fernández ha querido aclarar que la postura del Govern no responde a motivos ideológicos o xenófobos, como insinuó en su momento la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Llegada de migrantes a Baleares

AUSENCIA PRESIDENTES INSULARES

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha lamentado la ausencia de los presidentes insulares en la reunión y ha llamado a "huir de la confrontación gratuita". Ha defendido la posición del Gobierno central, asegurando que este comprende la situación específica del archipiélago y apuesta por la colaboración entre administraciones.