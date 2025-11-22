COPE
Podcasts
Granada - Sta. Fe
Granada - Sta. Fe

Entrevista de Cristina a Francis Rodríguez desde la Calahorra

El Presidente de la Diputación habla de cómo la adquisición del castillo ha sido un revulsivo para la comarca

Cristina López Schlichting y Francis Rodríguez
00:00
Descargar

Cristina y Francis

Redacción COPE Granada

Granada - Publicado el

1 min lectura9:55 min escucha

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE GRANADA

COPE GRANADA

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

10:00 H | 22 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking