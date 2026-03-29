Temporal de invierno en Baleares: Nieve, rachas de 107 km/h y alerta naranja en todo el archipiélago

El invierno ha golpeado con fuerza a Baleares este domingo. Lo que comenzó como un aviso por fuertes rachas de viento se ha transformado en un temporal completo que ya ha dejado nevadas en las cumbres de la Serra de Tramuntana y cerca de medio centenar de incidentes en las primeras trece horas del día.

La situación es complicada en el litoral, donde el servicio de Emergencias 112 ha activado la alerta naranja (IG-1 del Plan Meteobal) por fenómenos costeros en todas las Illes Balears, ante un Mediterráneo castigado por la fuerza del aire.

Rachas huracanadas y nieve en la Serra

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado registros que rozan la fuerza de un huracán en los puntos más expuestos de Mallorca. Los datos más destacados de la jornada son:

Serra d'Alfàbia: 107 km/h

Far de Capdepera: 102 km/h

Port de Pollença: 97 km/h

Además del viento, el desplome de las temperaturas ha provocado que la nieve haga acto de presencia en las cotas más altas de la isla, dejando una estampa puramente invernal que complica aún más las condiciones de seguridad en la montaña.

Emergencias eleva el aviso en Ibiza y Formentera

La última actualización del 112 pone el foco también en las Pitiusas. Se ha activado la alerta amarilla (IG-0) en Ibiza y Formentera por fuertes vientos y fenómenos costeros, que se suma a la alerta naranja generalizada por el estado del mar en todo el archipiélago.

Hasta las 13:00 horas, se han contabilizado 48 incidencias; 42 casos en Mallorca (la isla más afectada), 4 en Menorca y 2 en Ibiza.

La mayoría de estas actuaciones (21) se han debido a la caída de árboles, de los cuales quince han obstaculizado la calzada en diversas carreteras. También se han registrado desprendimientos de elementos urbanos e interrupciones en servicios públicos.

Mañana lunes se mantienen las alertas amarilla por fuertes vientos y naranja en casi toda la comunidad por fenómenos costeros.

AEMET Alertas para el lunes 30 de marzo

Consejos de seguridad: ¿Qué recomienda el 112?

Ante la persistencia del temporal, las autoridades piden extremar las precauciones durante las próximas horas. Estas son las recomendaciones clave:

Evitar los desplazamientos por carretera si no son estrictamente necesarios.

Asegurar objetos en balcones y terrazas (macetas, toldos, mobiliario).

Alejarse de espigones y paseos marítimos para evitar ser arrastrado por el oleaje.

Llamar al 112 de inmediato en caso de cualquier emergencia.

El nivel naranja por viento se mantiene especialmente activo en Menorca, la Serra de Tramuntana y el norte-nordeste de Mallorca, mientras que el resto del archipiélago sigue en aviso amarillo por lluvias y tormentas.

En estas zonas, las rachas pueden poner en peligro la seguridad ciudadana, por lo que se recomienda evitar zonas arboladas o muros que puedan colapsar.