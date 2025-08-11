La temperatura exacta para dormir con aire acondicionado y pagar menos

En solo un año, el uso del aire acondicionado en Baleares ha pasado del 60% al 74%. El calor extremo, las noches tropicales que no bajan de 30 grados y las olas de calor cada vez más largas han convertido este aparato en un imprescindible para miles de hogares. Sin embargo, su uso intensivo también trae consigo un problema: el impacto en la factura de la luz. Carmen Solís, de Triodos Bank, explica a COPE cómo reducir el consumo sin renunciar al frescor en casa.

“Nunca habíamos dependido tanto del aire acondicionado como este verano”, reconoce Solís. “Las mínimas nocturnas son cada vez más altas y eso nos obliga a encenderlo muchas más horas, incluso por la noche”.

Cómo ahorrar sin pasar calor

Aunque pueda parecer imposible, existen estrategias sencillas que permiten usar el aire acondicionado casi todo el día sin que el recibo eléctrico se dispare. Entre ellas, Solís recomienda ventilar en las horas más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas durante las horas de mayor radiación solar, y mantener el aparato en perfecto estado limpiando filtros y revisando el gas refrigerante.

También aconseja compensar el gasto apostando por bombillas LED y electrodomésticos eficientes. “La clave está en no poner el aire a temperaturas extremas”, subraya. “Lo ideal para dormir es mantenerlo entre 24 y 26 grados, usando el modo nocturno para evitar resfriados”.

Más aislamiento, menos gasto

Desde Triodos Bank insisten en que el uso responsable del aire acondicionado debe ir acompañado de mejoras en el aislamiento del hogar. “Un buen cerramiento de ventanas o toldos exteriores pueden reducir la necesidad de encenderlo tantas horas”, explican.

Recuerda que cada kilovatio ahorrado no solo alivia la factura, sino que también ayuda a frenar el cambio climático. “La eficiencia energética es la mejor inversión que podemos hacer, tanto para nuestra economía como para el medioambiente”, concluye.

Este verano, el calor extremo ha disparado la demanda eléctrica en toda España. Y todo apunta a que, con los veranos cada vez más duros, el aire acondicionado seguirá siendo nuestro salvavidas… pero aprender a usarlo bien será la única forma de que no nos deje helados cuando llegue la factura.