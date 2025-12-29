Mirian Cruces vuelve a nacer tras un doble trasplante de pulmón: "Ahora lloro de alegría al poder respirar"

Estas navidades han llegado para Mirian Cruces con un brillo distinto. Hace justo un año, la incertidumbre de una operación pendiente, un doble trasplante de pulmón, marcaba sus días. Ahora, con el camino recorrido y el corazón en calma, se dispone a vivirlas de verdad, agradecida y con la ilusión renovada de quien sabe que cada luz también ilumina por dentro.

Una enfermedad "terminal" con una única salida

A Miriam le diagnosticaron fibrosis pulmonar con neumonitis crónica por hipersensibilidad, una enfermedad que para ella era totalmente desconocida. "Realmente con la edad que yo tengo, pues era una enfermedad, se puede decir terminal", explica. Era una dolencia muy grave y sin solución, por lo que el trasplante bipulmonar se convirtió en "la única manera de cambio que tenía".

Las navidades pasadas estuvieron marcadas por "emociones muy grandes y contradictorias". Miriam intentó mantener un espíritu navideño por sus dos hijas, una "positividad" que en realidad era "la máscara que yo tenía también de disfrazar la situación". En su cabeza, una voz le advertía de la cruda realidad: "Había una vocecita que en mi cabeza, pues, que me decía, sí, 'esas podrían ser las últimas navidades'".

Esas podrían ser las últimas navidades" Mirian Cruces

Sus limitaciones físicas eran severas. "Mi cuerpo es que no respondía a bailar ni 10 segundos", recuerda. Actos tan básicos como reír o llorar le provocaban ahogos. "Fíjate que falleció mi madre y y toda mi familia estaban encima porque sabían que a mí me costaba mucho si lloraba, que me ponía muy mal", confiesa. Ahora, todo es diferente: "Reír o llorar se ha convertido en una magia para mí".

Volver a vivir

Hace casi ocho meses de la operación. La recuperación está siendo un proceso "largo y lento", pero cada pequeño avance es una celebración. Una simple conversación, algo imposible antes, es ahora un motivo de alegría. "Cuando hago una inspiración profunda, hay veces que te prometo que lloro", relata emocionada.

El trasplante no solo le ha devuelto la capacidad de respirar, sino que le ha cambiado la forma de ver el mundo. "Me han regalado 2 pulmones, mi ángel, pero es como que también me han regalado 2 ojos, porque todo lo veo muy diferente, así que soy otra", asegura conmovida.

Me han regalado 2 pulmones, mi ángel, pero es como que también me han regalado 2 ojos, porque todo lo veo muy diferente" Mirian Cruces

Mirian siente una profunda gratitud hacia su "ángel" donante. Aunque reconoce que al principio sentía "una parte un poco de culpa", pensando en la persona que le dio una nueva oportunidad, ahora lo enfoca desde la generosidad. "Todas las noches, te prometo que desde entonces rezo, cosa que antes, pues, prácticamente, que no hacía. Ha vuelto una fe en mí, de esa generosidad, y todas las noches le hablo a mi donante".

Devolver el regalo a la sociedad

Sintiéndose en deuda con la vida, Miriam ha decidido "aportar ese granito de arena". Antes del trasplante, creó una página en Instagram para contar su experiencia, y se ha convertido en un punto de apoyo para personas en su misma situación. "Me estoy dando cuenta que estoy ayudando a esas personas que se sienten exactamente igual que estaba yo hace solo ocho meses: incomprendida, con miedos, con incertidumbre, y eso es que me llena el alma", afirma.

De cara al futuro, Miriam no tiene grandes retos. Su mayor anhelo es poder seguir disfrutando de las pequeñas cosas y ver crecer a sus hijas. "Yo con estar con con los míos, con los que de verdad se merecen mi tiempo y respirar, eso es suficiente", concluye, con la esperanza de que su testimonio ayude a más personas a entender la importancia de la donación de órganos.