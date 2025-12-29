El CF Motril traslada el partido ante el Melilla B a Maracena por la resiembra del césped

El CF Motril realizó un comunicado oficial informando a los aficionados sobre el cambio de sede del partido de la décimo sexta jornada de liga en el que tendrá que enfrentarse a la UD Melilla B, encuentro previsto originariamente para el domingo 4 de enero en el motrileño estadio municipal Escribano Castilla.

El césped del Escribano se encuentra en plena resiembra desde el pasado lunes 22 de diciembre, un proceso de un mes que impide jugar partidos oficiales. El club negoció con el rival y la Real Federación Andaluza de Fútbol diversas opciones, como posponer o invertir localía, pero no fue posible por los billetes de vuelo ya adquiridos por la expedición melillense.

El choque se disputará en la Ciudad Deportiva de Maracena, gracias a la colaboración con dicha entidad y con el Ayuntamiento local. El mismo queda fijado para las 15:30 horas del domingo 4 de enero, horario adaptado para el viaje de regreso del equipo visitante al aeropuerto de Málaga. La entrada será gratuita para todos los aficionados que apoyen al equipo. Finalmente, en dicho comunicado el CF Motril agradece la comprensión y el respaldo de su afición ante estas circunstancias de fuerza mayor.