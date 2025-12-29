Mueren tres esquiadores vascos arrastrados por un alud de nieve en Panticosa

Tres personas de origen vasco, dos hombres y una mujer, han fallecido y otra ha resultado herida leve por hipotermia tras ser arrastradas por un alud en el pico Tablato, a unos 2.200 metros de altitud. El suceso ha tenido lugar este lunes en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo de Huesca, según han confirmado fuentes del Gobierno de Aragón. El grupo estaba formado por un total de seis personas que se encontraban practicando esquí de fondo en la zona cuando se vieron sorprendidas por la avalancha.

El aviso y el rescate

La alerta se ha recibido en torno a las 13:00 horas a través de una llamada al 112. Según ha detallado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha sido uno de los miembros ilesos del grupo quien ha informado de la avalancha y ha comunicado el lugar preciso del suceso. De las seis personas afectadas, tres se encontraban fuera del alud al ser empujadas por el golpe, mientras que una cuarta, la mujer que ha resultado herida, estaba semienterrada.

EUROPA PRESS Balneario de Panticosa

Tras el aviso, la Guardia Civil ha activado a los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Panticosa, Jaca y Huesca, además de a la Unidad Aérea y un médico del 061. El director general de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha indicado que también se alertó a los Bomberos de Huesca e incluso a la Unidad Militar de Emergencias (UME), aunque su intervención final no fue necesaria. En las labores de rescate se han empleado guías caninos y el helicóptero del Cuerpo, en el que viajaba un médico de emergencias que ha podido certificar los fallecimientos.

Una placa de hielo, el origen

Según las primeras valoraciones, el accidente se ha producido por el deslizamiento de una placa de hielo. Fernando Beltrán ha explicado que "se ha producido una fractura de una placa que ha arrastrado tanto hielo como nieve y que ha arrollado a estas personas". En la misma línea, Miguel Ángel Clavero ha apuntado que la cantidad de nieve no era muy grande y que es habitual que, en días de frío y nevadas, se formen placas en láminas. "Una de ellas se rompe y desliza sobre las otras y arrastra a los que están encima", ha señalado el director general.

Llamada a la precaución

Las autoridades han insistido en la importancia de extremar las precauciones en la montaña. "No nos vamos a cansar nunca de lanzar todos los avisos de precaución en la montaña independientemente de que se vaya equipado, independientemente de que las condiciones puedan parecer razonables", ha declarado Beltrán en una comparecencia ante los medios en el helipuerto de Panticosa. Ha subrayado que "el riesgo cero no existe", incidiendo en la necesidad de adoptar medidas preventivas en un entorno que siempre entraña peligros.

La mujer herida, que sufre hipotermia leve, ha sido rescatada con vida y trasladada al Hospital San Jorge de Huesca. Los cuerpos de los tres fallecidos permanecen en la zona del accidente a la espera de ser trasladados al Instituto de Medicina Legal de Huesca. El delegado del Gobierno ha asegurado que la identidad de las víctimas no se dará a conocer hasta que sus familias sean localizadas e informadas del trágico suceso.