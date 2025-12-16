Son Reus busca un hogar para 170 animales esta Navidad

Mientras la Navidad llena las calles de luces, en la perrera municipal de Son Reus decenas de animales esperan una familia. Para cambiar esta realidad, el Ayuntamiento de Palma ha lanzado la campaña 'Adóptalos. Ellos también desean una feliz Navidad'. Actualmente, el centro acoge a unos 80 perros y 90 gatos que buscan un hogar.

El teniente de alcalde de Bienestar Animal, Llorenç Bauzá, ha advertido que el verdadero problema de abandonos llega después de la Navidad. Bauzá critica la "no conciencia" de comprar animales y recomienda "optar por adoptar alguno de los que tenemos acogidos en el centro de Son Reus". La campaña, activa todo el año, se intensifica en estas fechas para promover la tenencia responsable.

La historia de Óscar, un símbolo de la espera

Uno de los residentes más conocidos de Son Reus es Óscar, un perro que ha pasado más de la mitad de su vida en una jaula. Casos como el suyo ponen de relieve la importancia de los voluntarios del centro. Bauzá ha querido destacar su "inmensa labor", ya que ayudan a "minimizar el estrés" de los animales que, como Óscar, llevan meses o incluso años esperando una oportunidad.

Los animales, les puedo asegurar que son sacos de amor, son sacos de cariño" Llorenç Bauzá Teniente de alcalde y responsable de Bienestar Animal del Ajuntamet de palma

Bauzá ha hecho un llamamiento a quienes estén pensando en incorporar un animal a su familia. Por experiencia, asegura que "son sacos de amor y cariño" y que "cualquier preocupación [...] queda diluida cuando llegas a casa y los ves". Por ello, invita a los ciudadanos a visitar el centro, pasar tiempo con los animales y, si surge la conexión, "que se lo lleven y les den una nueva oportunidad".

Un proceso para evitar la adopción impulsiva

Para combatir las adopciones impulsivas, Son Reus fomenta que los interesados pasen tiempo con los animales antes de formalizar el proceso. Se recomienda "acercarse a las instalaciones" y "acompañar al perro o al gato durante unas horas" en días sucesivos. Esta convivencia previa, según Bauzá, hace que la tasa de retorno de animales al centro sea mínima.

Las cifras de 2023 son esperanzadoras y demuestran una mayor conciencia ciudadana. A lo largo del año se han adoptado casi 600 gatos y 300 perros. Aunque el objetivo final es que no haya abandonos, Bauzá se muestra optimista y reitera su llamamiento a dar "un paso conscientemente pensado" y ofrecer una nueva vida a los animales que esperan en Son Reus.