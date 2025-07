Del sol a la tormenta: Baleares vivirá un cambio de tiempo brusco antes de recuperar la estabilidad

⚠️☔️AVÍS PER TEMPESTES I MALA MAR🌊



🟡AEMET ha activat per dijous avís groc per tempestes i mala a les illes.



Mallorca i Pitiüses:

⛈️Pluges i tempestes que poden deixar fins a 25 litres amb una hora.

🌊Ones de fins a 2 metres.



Menorca:

🌊Ones de fins a 2 metres pic.twitter.com/fUtP9XDy11