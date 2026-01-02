La gastronomía de Málaga se viste de gala para premiar su excelencia con un homenaje al vino

La Academia Gastronómica de Málaga ha anunciado a los ganadores de sus premios anuales, cuya gala se celebrará el próximo 10 de enero en el Hotel Miramar. Entre los galardonados de este año se encuentran el Restaurante El Puerto, Víctor Hierrezuelo, El Yerno, Mesón de Andrés, Manuel Alba, Taberna del Puerto, Marco Trujillo y la empresa de chocolates Maychoco.

Un reconocimiento a la excelencia

La selección es el resultado de un riguroso proceso anual. Según Manolo Tornay, presidente de la academia, el objetivo es "reconocer y premiar todo lo bueno, la excelencia de establecimientos y profesionales". La decisión final se basa en las visitas mensuales que realizan los académicos, consultas con profesionales independientes y los votos de los miembros.

Gala entrega de premios

Estos galardones suponen un importante revulsivo para los premiados. Tornay confirma que tienen la garantía de que, a raíz del premio, "le ha mejorado el negocio, le ha aumentado el número de clientes que lo han visitado". De hecho, muchos han obtenido posteriores reconocimientos, demostrando el buen criterio de la academia para identificar a los futuros referentes del sector en la provincia.

A raíz del premio les ha mejorado el negocio, les ha aumentado el número de clientes que lo han visitado" Manolo Tornay Presidente Asociación Gastronómica de Málaga

Una gala con el vino como protagonista

La gala de este año rendirá un homenaje a la sumillería, un cambio temático respecto al año pasado, cuando el tributo fue para el servicio de sala con una cena de guante blanco dirigida por el prestigioso Marcos Granda.

El evento estará capitaneado por Jonas Tofterup, uno de los siete Master of Wine que hay en España y residente en la Costa del Sol. Tofterup liderará un equipo de sumilleres de altísimo nivel, que incluye a Ángel González del Hotel Marbella Club, David de Cávala y un profesional del restaurante con estrella Michelin Blossom.

Espeto malagueño

Un menú de primer nivel

La velada comenzará con un cóctel previo elaborado por Diego Nicas, chef del Gran Hotel Miramar. Tras el cóctel, se procederá a la entrega de premios, que culminará con una cena diseñada para la ocasión.

La cena promete ser una experiencia excepcional, con una cristalería especial y una degustación de más de 13 vinos en un recorrido por el mundo guiado por Tofterup. El presidente de la academia, Manolo Tornay, ha afirmado que será una de las noches más memorables: "Creo que va a ser una de las cenas de gala más interesantes y prometedoras de las que hemos celebrado hasta ahora".