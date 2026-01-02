El Club Baloncesto Almuñécar afronta la temporada 2025/26 con 90 deportistas repartidos en cinco equipos federados

El Club de Baloncesto Almuñécar celebró la presentación oficial de los equipos con los que contará en la presente temporada 2025/26. El acto, que tuvo lugar en el pabellón municipal ‘Antonio Marina’ de Almuñécar, contó con la presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento, Luis Aragón; la edil de Medio Ambiente, Lucía González; y el presidente del club sexitano, Zandu Pérez; junto a los familiares de los jugadores y el cuerpo técnico del club.

En la presentación se dieron a conocer los cinco equipos federados que integrarán el club este curso: el premini mixto, entrenado por Karina Franco; el mini mixto, dirigido por Zandu Pérez y Fran García; el infantil masculino, con Zandu Pérez y Adrián Copado como entrenadores; el cadete masculino, bajo la dirección de María Contreras y Juanra López; y el júnior masculino, entrenado por María Contreras y Adrián Copado. En total, 90 deportistas se dieron cita para recibir los cubres oficiales y conocer a todos los integrantes que conforman la gran familia del baloncesto sexitano.

En el acto el presidente del club sexitano anunció, como principal novedad, la incorporación de la categoría de Multideporte, coordinada por María Contreras y Luca Webster, destinada a niñas y niños a partir de los cinco años, “con el objetivo de fomentar el deporte base y promover hábitos saludables desde edades tempranas”, explicó Zandu Pérez a la vez que puso en valor el crecimiento del club, destacando que “el número de inscritos aumentó en 15 deportistas respecto a la pasada temporada”. Además, dio la bienvenida a los nuevos integrantes del cuerpo técnico, Luca Webster y Adrián Copado, “cuya incorporación está ayudando a crecer al club”.

El concejal de Deportes Luis Aragón destacó “la importante labor que realiza el Club Baloncesto Almuñécar en la formación deportiva”, subrayando además que “el crecimiento del número de deportistas es una muestra del buen trabajo que se viene realizando desde hace años”. La jornada incluyó distintas actividades, como el partido de padres y madres contra los equipos premini, alevín y Multideporte, así como un concurso de mates protagonizado por los jugadores de las categorías cadete y júnior. El encuentro concluyó con una degustación de buñuelos con chocolate, propio de estas fechas navideñas.