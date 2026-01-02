'La Tertulia del Oviedo', en Deportes COPE Asturias: Repaso al 2025 y un futuro lleno de incógnitas

El sentir de la afición del Real Oviedo es de profunda decepción y hastío con la situación del equipo. Rafa de Diego lo verbaliza en 'La Tertulia del Oviedo' en Deportes COPE Asturias donde se ha confesado “desilusionado” porque ve “más de lo mismo”, mientras que Sergio Fernández afirma que “nunca me ha dado más igual lo que pase con la temporada del Oviedo”.

Críticas a la dirección de Pachuca

El Grupo Pachuca, propietario del club, se ha convertido en el principal foco de las críticas. Durante el programa, ha surgido el debate sobre si el grupo mexicano “debe vender el club", a lo que Sergio Fernández ha respondido: “mejor hoy que mañana”.

La sensación general es que la propiedad no está cumpliendo con las expectativas generadas tras el ascenso, como ha apuntado el escritor Fernando Menéndez, quien ha señalado que no están “echando el resto”.

Quiero estar con un club profesional y creo que este tiene una gestión mexicana, no profesional" Sergio Fernández Analista

La gestión deportiva es uno de los puntos más cuestionados. Sergio Fernández ha sido especialmente duro, denunciando la falta de un proyecto claro: “aquí no hay deportiva, aquí no hay gestión ninguna, y esto es una cosa terrorífica”.

Su crítica ha ido más allá, afirmando no querer una dirección que no sea profesional: “quiero estar con un club profesional y creo que este tiene una gestión mexicana, no profesional”. Esta percepción se ve agravada por la idea de que el Oviedo es tratado como un “filial” dentro de la estructura empresarial del grupo.

Un mercado de invierno decepcionante

Las últimas incorporaciones del mercado de invierno tampoco han ayudado a calmar los ánimos. Rafa de Diego cree que, para evitar el descenso, el club necesita una inyección de calidad mucho mayor de la que está llegando durante esta ventana de fichajes.