Sevilla se prepara para una nueva Cabalgata de Reyes con carrozas renovadas: "Que Sevilla vea algo distinto a lo que vio el año pasado"

La ciudad de Sevilla se prepara para vivir una Cabalgata de Reyes que promete ser histórica. La organización, con el Ateneo de Sevilla a la cabeza, ha lanzado un mensaje de tranquilidad ante la incertidumbre meteorológica, asegurando que "todo saldrá en su fecha y a su hora". Según el director de la cabalgata, Manuel Sáinz, aunque existe preocupación, las previsiones para la tarde del 5 de enero son algo más favorables.

Desde el equipo de seguridad, Pedro Lissén ha reforzado este optimismo, indicando que el protocolo está preparado para cualquier imprevisto y que se ajustará "minuto a minuto" si es necesario. "Si cae un poco de agua, tampoco pasa nada", ha comentado Lissén, restando importancia a una posible llovizna.

Nuevos recorridos por obras

La principal modificación para este año afecta tanto al Heraldo Real como a la cabalgata, debido a las obras en la calle Martín Villa. Pedro Lissén, vocal de seguridad, ha detallado el itinerario alternativo del Heraldo, que pasará por Javier Lasso de la Vega, Santa María de Gracia y la Campana, Sierpes y Sagasta para incorporarse a su recorrido habitual en la Plaza del Salvador y llegar al Ayuntamiento, donde el alcalde entregará las llaves de la ciudad en torno a las 7 de la tarde.

Este cambio es el único confirmado oficialmente, como ha subrayado Sáinz, quien ha afirmado que "el cambio que hay con tanto de Cabalgata como de Heraldo es el que ya se ha hecho debido a las obras, y es el que está anunciado". Solo se contemplan pequeños ajustes de horario en función de la meteorología.

Casi la mitad de las carrozas son nuevas

Una de las grandes apuestas del Ateneo es la renovación de su cortejo, con cerca de un 50% de carrozas nuevas. El objetivo, según el director, es que "Sevilla vea algo distinto a lo que vio el año pasado". Entre las novedades destacan los tronos de los tres Reyes Magos, el Gran Visir, la carroza de Superlópez y homenajes a los Cantores de Híspalis por su 50 aniversario y a la Hermandad de la Macarena en la carroza del Nacimiento.

100.000 kilos de caramelos

La cabalgata volverá a ser un derroche de generosidad con el reparto de 100.000 kilos de caramelos. El proceso de carga es una tarea mayúscula que comienza el 1 de diciembre y cuenta con la ayuda de numerosos voluntarios. Como dato curioso, Sáinz ha revelado que solo las carrozas de sus majestades transportan "cerca de 7.000 kilos de caramelo cada una".