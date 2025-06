Sedi Behvarrad, ciudadana iraní: "Ha llegado un punto en que los iraníes creen que esta guerra puede ser una salvación para el país"

La supuesta tregua entre Irán e Israel, anunciada por sorpresa por el presidente Donald Trump, ha quedado en papel mojado. A las seis de la mañana debía entrar en vigor un alto el fuego destinado a "alcanzar una paz definitiva en 24 horas". Sin embargo, a las pocas horas, Beersheba amanecía con la noticia de un misil iraní que dejó cuatro muertos, mientras que explosiones sacudían Teherán a causa de ataques israelíes.

EFE Imagen de Donald Trump

Trump, que apenas 48 horas antes había bombardeado instalaciones nucleares iraníes, se mostró ahora enfadado. Y no sólo con Irán, sino especialmente con Israel. os que viven con especial temor e incertidumbre los avances del conflicto son los ciudadanos iraníes que residen en nuestra isla.

Ha pasado por los micrófonos de Cope Mallorca, Sedi Behvarrad, Presidenta de la Asociación Persa de Baleares. Estuvo viviendo hasta los 22 años en la capital de Irán, en Teherán, pero la expulsaron por no llevar el hiyab islámico en la universidad, donde estudiaba economía.

SITUACIÓN DE IRÁN

Behvarrad asegura que todo cambió hace casi 50 años: "El régimen de ayatolás nos ha hecho retroceder a los tiempos de hace 100 o 200 años. La mayoría no son iraníes, han aprendido a hablar iraní, pero sobre todo son árabes o de otro países. Lo que han creado es enemistad con todo el mundo, todos son enemigos, están matando a gente iraní. Durante estos últimos 46 años han matado a millones de iraníes tanto dentro como fuera del país", ha explicado.

SU FAMILIA EN PELIGRO

En el país, su familia vivió una situación límite: "En 1980, hubo la guerra entre Irán e Irak, pues bien fueron a casa de mi hermana y se querían llevar a mis sobrinos de 10 y 11 años al conflicto. Les daban armamentos a niños para que se fueran a la guerra. Mi hermana se desmayó y, esos hombres al verla, se asustaron y le dijeron que volverían más tarde a por ellos. De madrugada cogió el coche y se fue a Kurdistán; allí pagaron miles de euros porque su vida estaba en peligro, pero consiguieron llegar a Turquía. Por suerte ahora viven divinamente", ha afirmado.

CONFLICTO ACTUAL

Behvarrad asegura que el régimen actual tiene un mínimo apoyo de los iraníes: "Han cerrado todas las fronteras para que la población no se pueda mover del país. La gente no puede ir de un pueblo a otro a esconderse, no hay comida, los supermercados están vacíos, no tienen nada. La gente está con miedo, pero llevan tantas décadas viviendo con pánico, que ha llegado un punto que creen que esta guerra puede ser una salvación para el país, imagínate a la situación a la que hemos llegado para pensar que una guerra puede ser la salvación", ha explicado.

FUTURO

En un país de más de 90 millones de personas, un país rico, se le ha dado el poder a unos locos. Se han llenado los bolsillos y han dejado al pueblo más pobre que nunca. Creo que habrá una fiesta en las calles que no os podéis ni imaginar si cae este régimen. La gente bailará, cantará y el país será libre de nuevo. Los ciudadanos no saben lo que es reír, lo que es la felicidad, eso es muy triste", ha concluido.