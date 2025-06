"Va a suponer una remodelación de Oriente Próximo": la advertencia de García-Margallo en COPE tras el bombardeo de Trump a Irán

El planeta se despierta este domingo sacudido por un giro inesperado en la crisis de Oriente Próximo. En una comparecencia nocturna, el presidente estadounidense Donald Trump confirmaba que las fuerzas armadas de su país habían llevado a cabo una ofensiva contra tres enclaves nucleares estratégicos de Irán. Con este ataque, Estados Unidos entra de forma directa en la guerra que estalló hace nueve días entre Irán e Israel.

No obstante, el estallido del conflicto —que coloca a la presidencia de Trump en una posición delicada— no ha tomado por sorpresa a todos. En el programa Fin de Semana COPE, el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha señalado que no le ha cogido desprevenido, "Desde el 7 de octubre de 2023 era algo que se veía venir".

El gran temor de Israel, ha recordado "era que Irán tuviera una bomba nuclear". Eso hubiera podido provocar, "una amenaza muy seria para Israel y un efecto demostración en todo el Oriente Medio porque otros países como Turquía, hubieran querido tener también su propia bomba".

Como "Israel no puede destruir algunas de las instalaciones donde se enriquece el Ucranio -debido a la profundidad que exige una bomba que solo Estados Unidos tiene-, Trump se ha decidido a poner fin a la posibilidad de que Irán tenga esa bomba", explica García-Margallo.

"remodelación de todo Oriente Medio"

A su juicio esto "va a suponer una remodelación de todo Oriente Medio". "En una tacada desde 2023 han acabado con Hamás, han desmantelado Hezbollah, han acabado con Siria, han neutralizado a los hutíes y ahora están absolutamente dispuestos a neutralizar a Irán, que es la gran pieza que falta en Oriente Medio".

¿Tiene capacidad Irán para hacer un gran daño a Israel?

Margallo duda que Irán pueda tener capacidad para hacer daño a Israel. "Israel ha hecho una demostración de fuerza muy importante con sus ataques en Irán, incluso asesinó a Haniya, el líder de Hamás en Teherán. También acabó con todas las defensas antiaéreas de Irán, lo que quiere decir que la aviación israelí puede actuar con absoluta impunidad en el país".

Esto quiere decir, que "han desmantelado prácticamente toda la logística de Irán, que en estos momentos no puede reaccionar". De hecho es posible, advierte "que eso explique que Trump haya decidido dar un paso al frente en un momento en que toda la ventaja está del lado de Israel y de los Estados Unidos".

¿En qué medida el conflicto puede extenderse?

En su opinión es complicado que el conflicto se extienda por la región. "Siria está inmersa en su propio laberinto. Líbano sigue siendo un país por construir y Arabia Saudí e Israel están en el mismo bando".

Y luego el exministro cree que puede "estar hablado con las otras dos grandes potencias en juego, que son Rusia y con China".

China, por un lado "tenía muchísimo interés en Irán, ha sido su aliado estratégico". El régimen de Irán, recuerda "depende en buena parte el suministro de petróleo para China".

Y Rusia "ya tiene bastantes problemas con Ucrania como para enredarse en un conflicto con los Estados Unidos en un tema que le afecta muy poco".