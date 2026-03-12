El sector del taxi carga contra el Govern por la nueva normativa: "La administración está para solventar problemas, no para crearlos"

La asamblea anual de la Agrupación Empresarial de Autotaxi y Autoturismo de Baleares ha puesto de manifiesto el profundo malestar del sector con la nueva normativa autonómica. El presidente de la agrupación, Antoni Bauzá, ha criticado duramente las medidas que, a su juicio, perjudican gravemente al taxi.

Un reglamento que 'crea un problema grande'

Uno de los puntos más conflictivos es la obligación de transmitir las licencias en plazos de tres a seis meses por jubilación o herencia. Bauzá ha sido tajante: "La administración está para solventar problemas, no para crearlos, y aquí estamos creando un problema grande". El sector considera que esta medida es un retroceso, ya que "lo que teníamos solventado, ahora lo han estropeado".

Desde la agrupación reclaman al Govern balear que aclare este punto de la normativa, ya que sus propios servicios jurídicos confirman la interpretación más lesiva para los taxistas, que verían limitado el derecho a legar la licencia a sus herederos o a gestionarla como un patrimonio.

La amenaza 'desproporcionada' de las VTC

La alarma ha saltado en el sector ante las 10.000 solicitudes de licencias VTC presentadas en Baleares, una cifra que Bauzá califica de "desproporción aberrante" frente a los aproximadamente 2.500 taxis existentes. "No podemos permitir que el Govern balear autorice más vehículos", ha sentenciado, poniendo en riesgo la viabilidad del servicio de taxi.

Por ello, exigen al ejecutivo autonómico que actúe con la misma contundencia que en Ibiza y deniegue las autorizaciones. Además, reclaman "una revisión física de todos los vehículos VTC, coche por coche", para garantizar que cumplen con todas las especificaciones legales, de la misma manera que se inspecciona a los taxis.

Conflictos en la operativa diaria y los costes

La obligatoriedad de conectarse a una nueva aplicación del Govern también genera un fuerte rechazo. Bauzá advierte que esta exigencia "pone en peligro nuestra seguridad vial", al obligar a los conductores a manejar dos teléfonos y atender dos servicios simultáneamente, creando conflictos con las aplicaciones que ya gestionan los propios taxistas.

Finalmente, el sector critica la prohibición de recoger clientes a mano alzada en puntos clave como el aeropuerto o la estación intermodal, una medida que consideran ilógica. "La administración está para facilitar la vida del ciudadano, no para crearle problemas", ha insistido Bauzá, quien también ha mostrado su preocupación por el aumento del coste de los combustibles debido a la tensión internacional.