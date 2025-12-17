Taxistas de Palma iluminan la Navidad de los mayores de una residencia

Taxis antes de llevar a los mayores a ver las luces de Navidad

La agrupación empresarial de autotaxi y autoturismo de Palma ha puesto en marcha, por quinto año consecutivo, su iniciativa solidaria de Navidad. El proyecto consiste en ofrecer paseos gratuitos para que los ancianos de la residencia Borenco puedan disfrutar del alumbrado navideño de la ciudad.

Taxis en Palma

Doce taxis para una noche especial

Este año, un total de doce vehículos participarán en la iniciativa, que comenzará sobre las seis y media de la tarde. Toni Bauzà, presidente de la agrupación, ha querido agradecer la colaboración de la Policía Local de Palma, que “se brinda a colaborar dirigiendo el tráfico para ayudar tanto en la carga como en la descarga”. Esta ayuda es fundamental, ya que se trata de personas con movilidad reducida.

Es una manera de devolverles el favor" Toni Bauzà Presidente de la agrupación empresarial de autotaxi y autoturismo de Palma

Una iniciativa para devolver el favor

Se trata de una iniciativa totalmente altruista, como subraya su presidente. “Siempre hemos pensado que nuestros mayores nos ayudaron a crecer y a desarrollarnos, y es una manera de devolverles el favor”, explica Toni. Esta acción, que busca hacer felices a personas que a menudo están solas, nace también de una reflexión personal: “Pienso en los mayores, y pienso en ellos”.

ACN Una iniciativa para devolver el favor

Hay gente que no recordaba la última vez que vio las luces de Navidad" Toni Bauzà Presidente de la agrupación empresarial de autotaxi y autoturismo de Palma

Una noche de gran emoción

La experiencia resulta muy emocionante para los aproximadamente cuarenta y ocho residentes que participan. Según relatan los organizadores, muchos de ellos llevan una vida sedentaria y apenas salen del centro. “Hay gente que no recordaba la última vez que vio las luces de Navidad”, comentan desde la agrupación. Para estas personas, que en su día a día apenas se mueven “de la habitación al comedor”, la iniciativa es una oportunidad para “respirar un poco de aire” y conectar de nuevo con la ciudad.