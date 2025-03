El motivo por el que la mitad de la población de Baleares tendrá alergia: "En 10 años, todo habrá cambiado"

Las alergias están a la orden del día en la vida de muchos ciudadanos, de hecho, Baleares supera la media nacional. Un porcentaje que, según los expertos, irá en aumento y se prevé que en la próxima década se llegue al 50% de la población. Sendy Chugo, coordinadora del servicio de alergia de Son Espases, explica en Cope Mallorca cuales son las más habituales: "En nuestras islas la alergia más frecuente es a los ácaros del polvo doméstico debido a los factores medioambientales, especialmente la temperatura y la humedad", ha asegurado.

LA HUMEDAD, FACTOR CLAVE

El clima que tenemos en Baleares es mayormente húmedo y la humedad relativa supera el 70% todo el año provocando una facilidad en el desarrollo de determinadas alergias, como por ejemplo el polen, como en el caso de Tomás: "He dejado de hacer deporte al aire libre porque llegaba a casa y estaba lleno de rochas y picores por todo el cuerpo. Últimamente tengo que hacer ejercicios en casa, ya que las molestias que tengo en el exterior me impiden realizar actividad física", ha declarado.

Hay una creencia generalizada de que las alergias aparecen solo en primavera, pero no es así, en Baleares tenemos alergias todo el año, no solamente se concentran en primavera. Por ejemplo, en febrero podemos encontrar alergias derivadas del polen de ciprés, y en otoño las más comunes son las provocadas por los ácaros. Magdalena tiene alergia durante 10 meses al año: "En mi día a día me afecta mucho, ya que tengo muchas complicaciones a la hora de respirar. De pequeña era asmática, lo superé, y fue hace 3 años que lo volví a desarrollar pero de forma bastante más fuerte", ha explicado.

AUMENTO DE CASOS EN JÓVENES

Ariadna tiene 27 años, y hace poco más de un año empezó a notar que algo estaba cambiando cuando llegaba la primavera: "Me detectaron alergia a los perros, gatos, olivos y al polvo. Me di cuenta porque siempre estaba congestionada. Tengo brotes durante todo el año, pero sobre todo en primavera", ha indicado.

ANTES DE TIEMPO

Seguro que te sentirás identificado con Pep de 30 años. Las alergias se están adelantando y llegan semanas antes de lo previsto: "Cada año me están afectando antes de lo previsto. Durante es este mes de febrero ya me han empezado a picar los ojos de forma constante, algo que siempre me ocurría a partir del mes de marzo o abril. También estoy notando mucha congestión nasal, más de lo habitual", ha afirmado.

¿Hay algún tipo de avance en el tratamiento de estas alergias?

El 20 de marzo empieza la primavera y la humedad se convierte en un aliado silencioso que agrava los síntomas alérgicos y favorece la proliferación de mohos y ácaros, principales desencadenantes de rinitis y asma. La humedad en el hogar pueden provocar congestión, estornudos, tos y dificultad respiratoria. El tratamiento dependerá del perfil de cada paciente, según afirma Sandy Chugo: "Los medicamentos cada vez van mejorando, tenemos diferentes tipos antihistamínicos y con el estudio molecular podemos afinar un poco más en el diagnóstico para ayudar a tratar al usuario. En la inmunoterapia también se está avanzando mucho estos últimos años".

