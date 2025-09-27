El mensaje que le manda Fernando Morientes, exjugador del Real Madrid, a Sorloth por su celebración en el derbi: "Tiene que estar más inteligente"

El Atlético de Madrid ha goleado este sábado al Real Madrid en el derbi de la capital española (5-2), en la séptima jornada de LaLiga, un partido en el que los de Diego Pablo Simeone, liderados por un espectacular Julián Álvarez, arrasaron a un conjunto blanco que encaja su primera derrota del curso y que este domingo podría perder el liderato.

En su primera prueba real de la temporada, los de Xabi Alonso no encontraron respuestas frente a un equipo colchonero que realizó un partido completísimo y que supo reaccionar después de que Kylian Mbappé y Arda Güler, el mejor de los blancos, le diesen la vuelta al tanto inicial de Robin Le Normand.

Alexander Sorloth, antes del descanso, devolvió la igualada al luminoso, y ya en la segunda mitad emergió la figura de 'La Araña' para encandilar al Metropolitano. Un tanto de penalti y otro de falta directa permitieron a los del 'Cholo' remontar el choque, cerrado con otro tanto de un Antoine Griezmann que asumió con humildad su rol de suplente.

EFE Los jugadores del Atlético celebran el quinto gol contra el Real Madrid

polémica sorloth

Una de las jugadas polémicas del encuentro se produjo con el gol de Sorloth. El noruego, que ya tenía la tarjeta amarilla por una acción previa, se fue hacia la grada para celebrarlo con aficionados.

Según el Reglamento, las celebraciones que involucren trepar a las vallas o acercarse a los espectadores de manera que suscite problemas de seguridad son motivo de amonestación (tarjeta amarilla), sin embargo, Alberola Rojas no le mostró la segunda tarjeta.

900/Cordon Press Alexander Sorloth celebra el gol con el público durante el Atlético-Real Madrid

el análisis de fernando morientes

El exjugador del Real Madrid, Fernando Morientes, confesó en Tiempo de Juego que esta jugada de Sorloth será las que tiene apuntadas del derbi para presentar en la comisión del CTA que se encarga de analizar las acciones más polémicas de la jornada: "Me parece evidente y clara".

Un Morientes que también le mandó el siguiente mensaje al delantero del Atlético: "Es como cuando te quitas la camiseta, como decía no sé quién, es una p*****. Claro que es una p*****, pero tienes que estar más inteligente a la hora de ir a celebrar el gol sabiendo que tienes tarjeta".