Reubican a los 500 clientes tras el derrumbe parcial en el comedor de un hotel en Mallorca

El hotel Zafiro Rey Don Jaime, ubicado en Santa Ponça (Calvià), ha iniciado este viernes el traslado de sus más de 500 huéspedes a otros establecimientos de la misma cadena en la isla. La decisión se ha tomado tras el derrumbe parcial del comedor y la cocina ocurrido el jueves por la noche, un incidente que imposibilita seguir prestando servicio a los clientes.

Un fallo estructural en pleno servicio de cena

El suceso se registró sobre las 21:00 horas del jueves, cuando cedieron unos 30 metros cuadrados del forjado sanitario, la estructura de seguridad situada entre la planta baja y el terreno.

Tras la voz de alarma, efectivos de los Bomberos de Mallorca del parque de Calvià se desplazaron al lugar para revisar la estructura y proceder al precinto de la zona afectada. Durante esta mañana, técnicos municipales y de bomberos han continuado evaluando el alcance de los daños.

Bombers de Mallorca Zona afectada por el derrumbe

El Consell de Mallorca: "Es un caso puntual"

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad este viernes, enmarcando lo sucedido como un hecho aislado. Ginard ha subrayado que este derrumbe "en ningún caso" representa la tónica general de la planta hotelera de la isla.

El conseller ha destacado que la planta hotelera de Mallorca sobresale por su "calidad y su inversión año tras año".

Ginard ha recordado que los técnicos todavía no han determinado las causas exactas del colapso del techo. Ha insistido en que los daños personales han sido leves y que se trata de un incidente específico en un hotel concreto.

Bombers de Mallorca

Reubicación para salvar la estancia

Desde la compañía hotelera han explicado que la prioridad absoluta es que los turistas puedan "seguir disfrutando de su estancia" sin mayores contratiempos. Por ello, se ha optado por la reubicación inmediata en otros hoteles de la cadena, ante la imposibilidad de utilizar las zonas de restauración del Rey Don Jaime.

Cabe destacar que, tras el susto inicial de anoche, algunos clientes ya habían decidido abandonar el establecimiento de manera voluntaria antes de que se formalizara el plan de traslado masivo ejecutado este viernes.