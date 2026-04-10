La ola de inseguridad se dispara: de los robos virales en Moguer al descontrol de los 'gorrillas' en Huelva

La Policía Local de Moguer ha detenido al presunto autor de un intento de robo que se viralizó rápidamente en redes sociales. El hombre escaló al balcón de una primera planta con personas en su interior y, al ser descubierto por los vecinos, saltó y huyó. El vídeo ha puesto de manifiesto la creciente inseguridad que varias personas denuncian desde hace meses.

M.D.B. El presunto autor de un intento de robo en Moguer se cuela en el balcón de una casa del pueblo

No es un hecho aislado. Los vecinos de Moguer publican con frecuencia vídeos de peleas y robos, como el de una vecina a la que le arrebataron un cordón de oro tras tirarla al suelo. "Esto no se ha visto en la vida", lamentaba una mujer desde el balcón de su casa. Este medio ha intentado obtener una declaración del Ayuntamiento de Moguer sobre la situación, pero no ha obtenido respuesta.

El caos de los 'gorrillas' en la capital

La inseguridad no se limita a Moguer. En Huelva capital, los conocidos como 'gorrillas' se aprovechan de la buena fe del Ayuntamiento y han tomado el control de varios aparcamientos públicos gratuitos. Un ejemplo reciente es la explanada del antiguo Mercado del Carmen, habilitada por el consistorio en Semana Santa y ahora controlada por estos aparcacoches ilegales, donde son habituales las peleas entre ellos.

Saben que por muchas multas que les pongan, al final no les van a encontrar ningún bien" Eduardo Curiel Abogado

El abogado Eduardo Curiel explica la dificultad de atajar el problema, pues su actuación se mueve "en esa leve línea que hay entre lo administrativo y lo penal". Según Curiel, las multas no son disuasorias: "Saben que por muchas multas que les pongan, al final no les van a encontrar ningún bien, ningún patrimonio para para hacer efectivo ese pago, con lo cual actúan con toda libertad".

¿Qué hacer ante las coacciones?

Frente a las coacciones, la recomendación es clara: "Llamar a la policía y denunciar". Aunque muchos particulares no dan el paso por miedo a represalias, el letrado insiste en que sirve "porque de esta manera tiene que intervenir el las las autoridades". Una simple presencia policial es a menudo suficiente para que los 'gorrillas' desaparezcan, ya que los conductores se sienten obligados a pagar por miedo a "los posibles daños que pueden causar al vehículo".

Sirve denunciar porque de esta manera tienen que intervenir las autoridades" Eduardo Curiel Abogado

Paralelamente, en Paterna del Campo, la Guardia Civil ha detenido a un hombre sobre el que pesaban tres órdenes de búsqueda y detención de diferentes juzgados. En el momento del arresto, los agentes encontraron que también portaba diferentes sustancias estupefacientes ocultas en su vestimenta, por lo que ha sido puesto a disposición judicial.