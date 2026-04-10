Valencia Basket firma una semana histórica y sueña en grande en la Euroliga

Valencia Basket vive una de sus semanas más espectaculares en la Euroliga. El equipo dirigido por Pedro Martínez ha logrado culminar una trayectoria inmejorable, con una victoria clave ante un "transatlántico como el Panathinaikos". Este triunfo, sumado al conseguido el martes contra el Olimpia Milano, no solo garantiza el billete para los playoffs, sino que asegura la ventaja de campo en los cuartos de final, un paso previo para estar en la Final Four de Atenas. El Roig Arena, con más de 14.000 espectadores, ha sido clave en la comunión con el equipo, que sigue invitando a soñar en grande. En Deportes COPE Valencia, analizamos el momento del equipo con Nacho Herrero (Agencia EFE), Miguel Doménech (Racó Taronja) y Miguel Ángel Paniagua.

El conjunto taronja está rompiendo moldes y encandilando a todos con su mentalidad y esfuerzo. Con un balance de 24 victorias y 13 derrotas en la Euroliga más difícil de la historia , el equipo ha demostrado una solidez que va más allá de la casualidad. Además, ha conseguido compaginar el éxito europeo con un gran rendimiento en la Liga ACB, donde también ocupa la segunda posición. Nacho Herrero, periodista de la Agencia EFE, destaca en Deportes COPE que es una "brutalidad" poder mantener este nivel en ambas competiciones.

Miguel Ángel Polo El vestuario de VBC es una piña

Las claves de un equipo de autor

La figura del entrenador, Pedro Martínez, es señalada como una de las grandes claves del éxito. Su regreso, tras una apuesta de Enric Carbonell, ha sido fundamental. Se destaca que el equipo "camina al paso que marca Pedro", un ritmo "muy exigente" que ha calado en todos los estamentos del club. Según Fermín Rodríguez, uno de los grandes méritos ha sido "haber traído a Pedro y que Pedro esté feliz", creando una química palpable en el día a día.

Abro hilo para repasar jugadores en la historia de VBC que hayan tenido el impacto de Montero. Cierro hilo" Miguel Doménech Racó Taronja

La gestión desde los despachos también recibe elogios. Nacho Herrero considera que la elección de Pedro fue una "elección de supervivencia" que ha resultado ser un acierto total. A ello se suma el papel de Luis Arbalejo, director deportivo, quien ha sabido dar un paso atrás para aprender junto al técnico. Para Miguel Doménech, compañero de Racó Taronja, el club ha acertado al "traer las piezas adecuadas" para el estilo de baloncesto que propone el entrenador, conformando un verdadero "equipo de autor".

La fuerza del vestuario

La "cultura del esfuerzo" y el buen ambiente del vestuario son otro de los pilares. La jugada del robo de Isaac Nogués a uno de los mejores bases de la Euroliga, pese a jugar solo unos minutos, "demuestra que el día a día del equipo es buenísimo, es agresivo, es duro". Esta acción, premiada por el público, refleja que hay "un muy buen ambiente y un ambiente muy exigente", como afirma Nacho Herrero.

Al Madrid es al único al que no me quiero cruzar..." Nacho Herrero Agencia EFE

En el plano individual, el impacto de Jean Montero ha sido extraordinario. Miguel Doménech cierra cualquier debate: "abro hilo para repasar los jugadores de la historia de Valencia Basket que hayan tenido el impacto que ha tenido Jean Montero. Cierro el hilo". Se le considera un jugador con "una magia y un talento" al que este año "le ha añadido defensa", siendo decisivo. Su capacidad para decidir partidos lo sitúa en el podio histórico del club junto a leyendas como Nacho Rodilla o Bojan Dubljevic.

Miguel Ángel Polo Jean Montero, candidato a MVP de la Euroliga

Para Miguel Ángel Paniagua, el techo de Valencia Basket en esta Euroliga asegura que "mi respuesta invita al optimismo". Paniagua reflexiona sobre la trayectoria del equipo en la competición continental: "no solamente compite sino que puede mirar de tú a tú a las grandes potencias del continente. Tiene una plantilla equilibrada, muy bien dirigida por Pedro Martínez y su staff. Y con una identidad de juego muy definida que está cambiando el paradigma del baloncesto nacional y, por elevación, lo acabará haciendo en Europa", sentenció. Además, el profe Paniagua puso en valor la afición del Roig Arena y su pabellón. Para terminar, aseguró que "el crecimiento de Valencia Basket no es casual. Desde el punto de vista táctico, tiene una buena defensa, una circulación súper inteligente del balón y capacidad de aparecer en los momentos decisivos. Si gestiona bien la presión, que no es fácil, hay argumentos para soñar...", remató Paniagua en Deportes COPE.

Su identidad de juego está cambiando el paradigma del baloncesto en España y por elevación, en Europa" Miguel Ángel Paniagua Comentarista COPE

Mirando a los playoffs

Con la ventaja de campo asegurada, la vista ya está puesta en los cuartos de final. El rival saldría del play-in, con equipos como Mónaco o Estrella Roja como posibles oponentes. Aunque Miguel Doménech cree que el club debe abrazar el discurso de Pedro Martínez de "centrarse en que Valencia llegue a esa eliminatoria lo mejor posible", existe un claro consenso sobre el rival a evitar: el Real Madrid. "Al Madrid es al único que no quiero cruzar", afirma Nacho Herrero.

Miguel Ángel Polo Pedro Martínez, líder de Valencia Basket

El técnico del Panathinaikos, Ergin Ataman, comparó al equipo con "los Lakers", un halago que Pedro Martínez recibió con cautela, advirtiendo que ahora el equipo debe "descubrir la cara oculta de la luna" y convivir con elogios que pueden llevar "cierto veneno". Para cerrar la semana, el Valencia Basket se enfrenta este domingo al Unicaja en Málaga, un duelo al que llega con una "inercia" ganadora que podría ser decisiva.