Laura Espadas, chófer de bus: "De la vocación ni se vive, ni se paga en el súper, pero te hace diferente, si no, a los tres días estás quemado"

La conductora de autobús y creadora de contenido, Laura Espadas, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok que ha generado un amplio debate sobre la vocación en el trabajo. En él, responde a los comentarios de seguidores que afirman que "de la vocación no se vive", una idea con la que está de acuerdo, pero con un matiz fundamental: te hace más feliz y "diferente" en tu día a día.

Para Espadas, aunque es cierto que "de la vocación ni se vive ni se paga en el súper", esta te "hace diferente". Según expone, la diferencia es clave, ya que quien trabaja sin vocación "a los dos, tres días estará quemado", irá "en contra del mundo" y pensará que "todo el mundo te odia". En cambio, si vas a trabajar con pasión, "no trabajarás el resto de tu vida porque vas contento a trabajar, vas sonriente, no tienes que demostrarle nada a nadie, siempre aprendes algo nuevo".

De la vocación ni se vive, ni se paga en el súper, pero te hace diferente"

De los camiones a los autobuses, un camino vocacional

La pasión de Espadas por la conducción nació a los 16 años gracias a su padre, que era conductor de Correos. "Yo veía su trabajo y a mí me gustaba lo que hacía", recuerda. Su interés la llevaba a acompañarle durante las vacaciones o fines de semana. Fue su padre quien la retó a conseguir los carnés profesionales: "Me hizo una apuesta: me dijo a ver si era capaz o no de sacarme todos los carnés; total que me puse con ello y lo conseguí".

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Tras dos años trabajando con camiones, decidió dar un giro a su carrera. "A mí no me llamó tanto la atención como un autobús", explica. Actualmente conduce un autobús porque le gusta y es algo que siempre le ha atraído. "No necesito demostrarle nada a nadie. Me da igual llevar microbús, llevar taxi, llevar autobús grande", afirma, restando importancia al debate sobre el tamaño del vehículo.

Si trabajas con vocación, trabajas mucho más contento"

Un consejo en un sector con falta de personal

Espadas también lanza un consejo para quienes empiezan en el sector: "Intenten dedicarse a algo que les guste". La conductora subraya que "a día de hoy la mano de obra está escasa en cualquier tipo de sector", por lo que siempre hay oportunidad de cambiar si un trabajo no satisface. Este debate sobre las condiciones laborales y el sueldo de un camionero es recurrente, así como las dificultades para atraer a nuevos profesionales.

Alamy Stock Photo Conductor de autobús

Una ‘influencer’ del transporte desde El Bierzo

Desde su cuenta, Laura Espadas se ha convertido en una voz de referencia en el sector del transporte y los asuntos laborales. En sus vídeos aborda desde negociaciones de convenios y pluses de nocturnidad hasta la obtención de permisos de conducir, jubilaciones o ayudas públicas para la conciliación.

Natural de la provincia de León, Espadas muestra un fuerte arraigo con su tierra, especialmente con la comarca de El Bierzo. Prueba de ello son sus vídeos recomendando locales en Ponferrada, difundiendo ofertas de empleo en Cistierna o informando sobre subvenciones de la Junta de Castilla y León.