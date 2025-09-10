Se queda tirado con el coche en Mallorca y acaba en el calabozo

Quedarse sin combustible en la carretera es un problema común, una situación frustrante que a muchos nos ha pasado o nos pasará. Sin embargo, lo que muchos no saben es que este aparente simple contratiempo puede tener consecuencias inesperadas y, en algunos casos, muy serias. Y no hablamos solo de la multa por estacionar de forma indebida. Un reciente caso en Mallorca demuestra que un coche parado por falta de gasolina puede acabar con el conductor en el calabozo.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por lo que encontró en su coche cuando se quedó sin gasolina en la carretera que une la Colònia de Sant Jordi (Ses Salines) y Campos.

Fue el mediodía de este martes cuando la Guardia Civil recibió un aviso alertando de que un vecino de la Colònia de Sant Jordi se había quedad son gasolina y había dejado su vehículo detenido en la citada vía.

Una patrulla se dirigió hasta allí para auxiliar al conductor, al que encontraron en una bicicleta y repostando, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Cuando le preguntaron si necesitaba ayuda, el hombre dijo que no, que simplemente se había quedado sin gasolina pero que ya lo había solucionado.

No obstante, los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana y, al acercarse al coche, observaron en su interior cinco plantas de marihuana de gran tamaño.

El hombre, de 35 años y nacionalidad española, fue arrestado como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas y las plantas fueron incautadas.

¿Pueden multarte por quedarte sin combustible?

La Dirección General de Tráfico (DGT) en España no tiene una multa específica por el simple hecho de quedarse sin gasolina. Es decir, no existe una sanción directa en el Reglamento General de Circulación que castigue esta situación.

Sin embargo, las consecuencias de quedarse sin combustible sí pueden acarrear multas y, en algunos casos, sanciones económicas elevadas. Estas multas se aplican por las infracciones que se cometen como resultado de la falta de gasolina.

Las principales multas que podrías recibir son:

Estacionamiento indebido o parada en un lugar peligroso: Si tu coche se queda sin gasolina y lo dejas parado en un lugar que obstruye el tráfico, en una vía interurbana fuera del arcén, o en cualquier otro lugar no permitido, te enfrentas a una multa de 200 euros.

Conducción negligente: Si quedarse sin combustible provoca que pierdas el control del vehículo (ya que se pierde la dirección asistida y el asistente de frenos) o realizas una maniobra peligrosa, podrías ser multado con 200 euros por conducción negligente.

No señalizar correctamente la situación: Si te quedas parado y no usas los triángulos de emergencia, no te pones el chaleco reflectante o no usas la luz de emergencia V-16 (si la tienes), puedes recibir una sanción de 80 euros.

Transportar combustible en un recipiente no homologado: Si te diriges a una gasolinera a por combustible con un recipiente casero (como una botella de plástico), te enfrentas a una de las multas más graves. La sanción por no utilizar un envase homologado para transportar mercancías peligrosas puede oscilar entre los 2.000 y los 3.000 euros.

En resumen, aunque no te multan por quedarte sin gasolina, sí lo hacen por la forma en que gestionas las consecuencias de esa situación. La DGT considera que quedarse sin combustible es una falta de previsión del conductor que puede generar un riesgo para la seguridad vial, y las multas se aplican en función de ese riesgo.