¿Qué precio tiene alquilar un coche este verano en Baleares?

Si ya has intentado reservar un coche de alquiler para este verano, te habrás dado cuenta de que hay pocos y son caros. Esta es la situación resultante tras un año y medio de fábricas paradas, trabajadores en ERTE y parón del turismo.

El presidente de la patronal de los Rent a Car de PIMEM, Ramón Reus, explica que si cada año solían circular por las islas 100.000 vehículos de alquiler, este verano solo hay disponibles unos 45.000. Esto se debe a que, debido a la escasez de vehículos, las grandes empresas han decidido subir los precios para poder tener una buena temporada.

Tanto han llegado a subir los precios que esta es la diferencia: si los años anteriores alquilar un coche, un día, tenía un precio de 10 a 15 euros, este verano cuesta 120 euros el día.

Debido a la pandemia, la pasada temporada las fábricas se quedaron con mucho excedente, que tuvieron que malvender y, por ello, este año han decidido vender solo al contado y por previo encargo.

Sin embargo, explica Reus, los empresarios no han encargado fabricación de más coches porque no podían arriesgarse si después no tenían temporada turística. Ahora, que ven que se va a abrir el turismo, ya es demasiado tarde.

Los empresarios de Baleares tienen unos 30.000 coches y las grandes empresas exportadores traerán unos 15.000 para este verano. Si se ponen las pilas ahora, todavía podrían intentar traer unos 5.000 coches más, como mucho. Una cantidad que es totalmente insuficiente.

Reus no está a favor de hacer estos incrementos de precio y lamenta que no se pueda regular esta situación, ya que asegura que esto da una mala imagen de las islas a los turistas. De todas maneras, si la temporada es mejor que el año pasado, ya se darán por satisfechos.