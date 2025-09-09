El mal tiempo provoca 240 retrasos, 18 cancelaciones y 13 desvíos en el aeropuerto de Palma

Hoy está siendo un día muy complicado en el aeropuerto de Palma donde las tormentas han obligado a cancelar y desviar vuelos a aeropuertos alternativos. Núcleos tormentosos en el Mediterráneo han afectado desde primera hora al aeródromo palmesano.

a los aeropuertos Sant Joan acumula este martes cerca de 240 vuelos con retraso, 18 cancelaciones y 13 desvíos debido al mal tiempo que afecta a Baleares desde la madrugada.

Según la información facilitada por Aena poco antes de las 14.00 horas, de los vuelos que tenían previstos salir de Son Sant Joan hay 122 que van con retraso y cinco que han sido cancelados.

Los que tenían que aterrizar en Palma y acumulan retrasos suman ya 118, mientras que 13 han sido suspendidos. Otros 13, han tenido que ser desviados a otros destinos.

Panel del aeropuerto

situación complicada también en ibiza

El aeropuerto de Ibiza, aunque en menor medida, también acumula algunas incidencias. No hay retrasos en los vuelos, pero sí se han cancelado 12 vuelos, cinco que tenían que despegar y siete que debían aterrizar en la mayor de las Pitiusas.

El aeropuerto de Menorca por el momento no registra demoras ni cancelaciones, siempre de acuerdo con la información publicada por Aena.

alerta naranja hasta el jueves a las 7 de la mañana

La Dirección General de Emergencias e Interior ha convocado de nuevo esta mañana el Comité Técnico Asesor en el que se han analizado las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que indican que la situación de inestabilidad se mantendrá a lo largo del día y de la madrugada, con precipitaciones de hasta 50 l/m² y vientos entre 70 y 90 km/h.

La tendencia es que mañana por la mañana la situación mejore y hacia la tarde las lluvias y el viento desaparezcan.

En cuanto a los datos pluviométricos acumulados hasta ahora, el municipio que ha registrado más precipitaciones ha sido Palma, con 34,4 l/m² en el aeropuerto y 26 l/m² en el puerto.

Por otra parte, desde la Dirección General de Recursos Hídricos no se han registrado crecidas importantes en el caudal de los torrentes.

incidentes

También se ha hecho balance de los incidentes gestionados y hasta el momento Emergencias 112 ha gestionado un total de 49 incidentes en Mallorca, la mayoría por caída de árboles (18), inundaciones de bajos (6) y de la vía pública (4), y desprendimientos de riesgo (4).

Las localidades más afectadas han sido Palma (24), Calvià (9), Algaida (3), Andratx (3), Manacor (2), Marratxí (2), con menor incidencia en Deià, Escorca, Puigpunyent, Sant Joan y Santa Maria. A pesar de ello, la situación está controlada, ha detallado el Govern.

La Dirección General de Emergencias recuerda que la situación se está monitorizando de manera continua y que todos los recursos de emergencia permanecen en alerta para dar respuesta inmediata a cualquier situación de emergencia.

El mensaje a la población continúa siendo de tranquilidad y precaución: se recomienda seguir las informaciones oficiales que se difundirán a lo largo del día, extremar las medidas de autoprotección y evitar situaciones de riesgo innecesarias.

Desde el departamento de Carreteras del Consell de Mallorca se aconseja circular con precaución por la Serra de Tramuntana, debido a posibles desprendimientos de piedras y rocas.

También se aconseja no cruzar zonas inundadas ni torrentes a pie ni en vehículo; no estacionar en puentes, aceras o desembocaduras; no acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados; y evitar actividades al aire libre y en la montaña.