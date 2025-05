Indignación en Ciutadella por el apagón: "Hemos perdido 5.000 euros de caja"

Mallorca - Publicado el 31 may 2025, 22:22 - Actualizado 31 may 2025, 22:30

La avería de un cable subterráneo de la red de distribución que abastece al centro de Ciutadella a las 5.36 de la mañana de este sábado está generando mucho nerviosismo entre los afectados.

Aunque gran parte de los 1.700 abonados que se han quedado sin luz han ido recuperando, a lo largo de la jornada, el suministro eléctrico algunos negocios dan por perdido el día. Es el caso del Restaurante La Guitarra. Su gerente en declaraciones a COPE Menorca, ha reconocido "aunque hemos recuperado la luz a las 3 de la tarde hemos perdido entre 4.000 y 5.000 euros de caja".

"Nos han puesto dos generadores al lado de la puerta del restaurante que no nos deja opción a hacer nada. No se sientan los clientes porque desprenden mucho calor y ruido. No entiendo que no haya un plan B. Es tercermundista que en plena temporada pase esto, con un restaurante con 7 empleados y a pleno rendimiento, es un problema", se queja el restaurador.

Centro de Ciutadella

Pasadas las 21:00 la terraza de este local y otros del centro de Ciutadella donde Endesa ha instalado los generadores están vacíos.

Al preguntarle por la responsabilidad tras lo ocurrido Fernando afirma "los propios técnicos ya venían avisando que había este problema y que seguirían los cortes de luz. El problema se sabía porque el cableado es muy antiguo. Un policía me han dicho que mañana por la mañana estará restablecido todo el suministro sin generadores. Yo la noche la tengo perdida y eso me preocupa , no soy vecino pero los residentes tendrán bastante problema para dormir porque esto es insufrible".

Reclaman responsabilidades

La avería se localizó en dos puntos distintos: entre la calle Nou de Juliol y sa Contramurada, y en las proximidades de la Casa de Cultura.

Para hacer frente a esta situación, Endesa ha movilizado varios grupos electrógenos externos y ha habido abonados que no han recuperado el suministro hasta las 22:00h lo que ha provocado indignación entre los afectados que han recordado lo ocurrido hace 6 años.

Generadores repartidos por el centro de Ciutadella

"Somos el culo del mundo, no entiendo que hay sitios donde no pasa nunca y aquí pasa siempre. No sé quien es el responsable de esto, pero ha de haber un responsable y alguien que dé la cara ", lamenta un vecino de la calle Sant Antoni. Tiene un negocio pero que los sábados no abre por lo que su trabajo no se ha visto afectado pero sí el congelador y la nevera llenos "no sé que tendré que tirar después de 14 horas sin luz".

Tiene en la puerta de su casa un transformador de los que ha instalado la compañía eléctrica pero a las 21:00h seguía sin luz. "No sé por qué sigo sin luz y nadie me da explicaciones. Lo que sí me da es mucho ruido y humo. Intentaremos dormir", relata Joan Fernández a nuestro compañero Ignasi Catchot.