Grave accidente en Mallorca: un fallecido y cinco heridos, tres en estado crítico, tras chocar dos coches

Una persona ha fallecido y cinco han resultado heridas, tres de ellas de forma crítica, después de que dos coches hayan colisionado de manera frontal en Porto Cristo (Mallorca).

El accidente de tráfico ha tenido lugar sobre las 01.06 horas de este domingo a la altura del kilómetro nueve de la carretera Ma-4020, ha informado el SAMU 061.

incendio de uno de los coches

Dos coches, en circunstancias que por el momento se desconocen, han chocado de manera frontal y uno de ellos ha prendido fuego. A bordo de ambos iban seis personas de entre 20 y 40 años.

Hasta el lugar se han desplazado seis ambulancias de los servicios de emergencias, quienes ha estabilizado y trasladado a os heridos al Hospital de Manacor (2)

También, tras activar los códigos de incidente con múltiples víctimas y politrauma, han trasladado a dos heridos al Hospital de Manacor, otros dos al de Llevant y uno a Son Espases.

Uno de ellos, no obstante, ha perdido la vida antes de poder ser atendido en el hospital. Del resto, tres se encuentran en estado crítico y dos en estado grave.

4 fallecidos en una semana fatídica en mallorca

La siniestralidad vial ha vuelto a golpear con dureza, dejando un trágico balance de cuatro muertes en las carreteras de la isla en tan solo una semana.

El martes a primera hora, un joven de 28 años perdió la vida al chocar su vehículo contra un camión en el Camí de Sa Siquia.

Esa misma noche, la desgracia se cebó de nuevo con un motorista de 49 años, que falleció tras una colisión con un cuadriciclo en Capdepera.

Y el jueves de madrugada fallecía un motorista de 36 años al chocar contra un minibus en el polígono de Son Oms, en Palma.

La DGT alerta sobre la alta siniestralidad de los motoristas

Las estadísticas de la Dirección General de Tráfico (DGT) no hacen más que confirmar esta preocupante realidad. En lo que va de año, 15 de los 42 fallecidos en accidentes de tráfico en las carreteras de Baleares eran motoristas, lo que representa un 36% del total de víctimas. Esta cifra es ligeramente inferior al 41% registrado el año anterior.

El resto de las víctimas se distribuyen de la siguiente manera según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial: un 33% eran conductores de turismos o todoterrenos, un 17% pasajeros, y el 14% restante se reparte a partes iguales entre ciclistas y peatones.