La Fundació La Sapiència celebra 50 años de esperanza y mira al futuro

La Fundació Social La Sapiència ha conmemorado su 50º aniversario con un acto celebrado en el Pati de les Dones de la Misericòrdia, donde reunió a unas 350 personas. El evento, presidido por el obispo de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, contó con la presencia de autoridades como el conseller de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, y reafirmó el compromiso de la entidad con las personas más vulnerables.

Durante la celebración se ha presentado el libro conmemorativo “La Sapiència, 50 anys d’esperança”, del historiador Joan Josep Matas Pastor. La obra, fruto de una exhaustiva investigación, recorre la trayectoria de la institución desde 1976 y ha sido valorada por el historiador Sebastià Serra como una "aportación sólida al conocimiento de la historia social reciente de Mallorca".

Bisbat de Mallorca Aniversario de La Sapiència

Una memoria agradecida

Mn. Antoni Garau, miembro fundador, ha recordado el compromiso que dio origen a la entidad, afirmando que este proyecto “nos hace mejores personas, mejor Iglesia y mejor pueblo”. Por su parte, el actual director, Antoni Moyà, ha definido estas cinco décadas como “50 años de esperanza y futuro”, expresando su deseo de que la fundación pueda seguir sirviendo durante "50 años más".

La empatía terapéutica es el amor" Concha Peralta

En representación del equipo, Concha Peralta, vinculada a la entidad desde 1990, ha subrayado la importancia de “centrarse en las personas”, recordando que cada usuario tiene una historia que necesita ser acompañada. Peralta ha dejado una de las frases más significativas del acto: “la empatía terapéutica es el amor”.

El hogar reencontrado

El testimonio de Pepe Alemany, residente desde 2019, ha reflejado el impacto de la fundación en la vida de sus usuarios. Ha explicado que llegó “muy perjudicado” y que, gracias al acompañamiento recibido, ha mejorado física, emocional y espiritualmente, agradeciendo poder vivir “decentemente”.

El conseller Guillermo Sánchez ha destacado también la importancia del modelo de acompañamiento y cercanía de la entidad. Tras una visita, ha afirmado que la Casa de Família es, para muchos residentes, su “verdadero hogar”, y ha agradecido la dedicación de los profesionales.

Compromiso de futuro

Hacer memoria del pasado nos compromete a que la mirada del presente tenga todo su espíritu fundacional" Sebastià Taltavull Obispo de Mallorca

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha cerrado el acto instando a mirar hacia adelante. "Hacer memoria del pasado —son 50 años— nos compromete a que la mirada del presente tenga todo su espíritu fundacional y que la esperanza abra los corazones a una renovada proyección de futuro", ha declarado. Mons. Taltavull también ha puesto en valor la colaboración con la Administración para sacar adelante los proyectos de ayuda.

Actualmente, la Fundació Social La Sapiència gestiona diversos centros de acogida y programas de inserción social y laboral para personas sin hogar o en grave vulnerabilidad. A lo largo de su historia ha atendido a más de 5.000 personas, y solo en 2024 ha realizado más de 3.400 consultas médicas y ha atendido a 191 personas en sus Grupos de Inserción.