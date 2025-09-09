Toni Moyà, de La Sapiència: "Pedimos que nos ayuden a apadrinar a los más desfavorecidos con becas"

Con la cobertura de CaixaBank y su proyecto "Tierra de Oportunidades" la Fundació ha podido ampliar el curso a peón forestal, que se desarrolla en el jardín botánico Germà Macià del Santuario de Lluc y que forma a personas vulnerables