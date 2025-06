El estremecedor relato de una víctima de violación en un hotel de Mallorca: "Cállate y sigue"

Una mujer que fue víctima de una agresión sexual en un hotel de s'Arenal, en Mallorca, en agosto de 2023 ha recordado cómo el acusado la violó en un cuarto de lavandería pese a que ella le pidió, hasta en cinco ocasiones, que no lo hiciera.

"Dije que quería parar y él me dijo cállate y sigue", ha relatado, a través de una intérprete, durante el juicio que se sigue contra un joven de 27 años y nacionalidad neerlandesa en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma.

La Fiscalía pide que el procesado sea condenado a diez años de prisión y el pago de una indemnización de 20.150 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

La víctima, quien ha declarado por videoconferencia, ha recordado que la noche de los hechos se encontraba en la terraza del hotel junto a una amiga suya, el acusado y una cuarta persona.

EN BUSCA DE UN COLCHÓN

En un momento dado subió al primer piso acompañado por el supuesto agresor sexual con la intención de buscar un colchón extra. Cuando estaban en el ascensor él la empezó a besar y ella le pidió que parara.

Entraron en un cuarto de lavandería que se encontraba próximo a la habitación del acusado y, con la puerta semiabierta, él la empezó a forzar. Primero, ha explicado, la volvió a besar contra su voluntad. "Me tenía contra la pared y no podía hacer nada", ha indicado.

En esa misma situación de dominio sobre ella, sujetándole ambos brazos, el joven le realizó tocamientos de carácter sexual y la violó. "No, para, yo no quiero esto", ha recordado que le dijo entonces, a lo que él hizo caso omiso.

LOGRA ESCAPAR

En un momento dado, cuando la tenía tirada en el suelo, logró escapar y llegar hasta el ascensor, donde le escribió un mensaje a su amiga. Él la siguió y se introdujo en el ascensor con ella, donde la volvió a besar.

Entraron en la habitación de la víctima, quien ha asegurado que se encontraba en una situación de "pánico" y que repetía que no había querido nada de lo que había sucedido.

Desde entonces, ha dicho, vive con miedo, tiene una mala imagen de sí misma y duerme mal. "He ido a terapia y un psicólogo me ha dicho que tengo un trauma. No me gusta mi vida, es como una pesadilla", ha sentenciado.

CINCO VECES PIDIÓ QUE PARARA

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la madrugada del 3 de agosto de 2023. El acusado y la víctima accedieron a un espacio de lavandería existente junto a las escaleras del servicio del primer piso del hotel bajo el pretexto de ir a buscar un colchón extra.

Fue entonces cuando el procesado la arrinconó contra una pared y de forma sorpresiva y violenta, la sometió a tocamientos y la violó pese a que hasta en cinco ocasiones le pidió que no lo hiciera.

En un momento dado la mujer logró zafarse y huir, pero fue alcanzada de nuevo por el hombre cuando se subía a un ascensor, donde la arrinconó y la besó contra su voluntad.

AMENAZAS

A preguntas de su abogada, la víctima ha puesto de manifiesto las "advertencias y amenazas" que ha recibido por parte de los familiares del acusado. Una decena de ellos asistido al juicio y han escuchado el testimonio de la mujer.

Los hechos sucedieron en Países Bajos entre septiembre de 2023 y el pasado febrero y ya han sido puestos en conocimientos de las fuerzas de seguridad neerlandesas, ha detallado la letrada.