Dos rutas mallorquinas formarán parte del Camino de Santiago

Las rutas senderistas del Camí de Lluc y el Camí Lul·lià de Mallorca, formarán parte de la peregrinación del Camino de Santiago. Esto significa que todos los caminantes que decidan iniciar su recorrido saliendo desde Lluc o Cura podrán sumar esos kilómetros al resto que hagan por la península. Una propuesta presentada por el sacerdote Jaume Alemany hace ya dos años. Asegura Alemany que "los kilómetros que se caminan en Mallorca cuentan para obtener el ceriticado de distancia, por lo que ya no pone 'salida desde Roncesvalles' sino desde Mallorca. Creo que es importante dar este caracter de peregrinación ya desde la salida".

Una aspiración que tenía desde hacía muchos años este sacerdote y que reconoce, es su segunda vocación. Precisamente en estos momentos, Alemany, que también es el presidente de la Asociación Camí de Santiago-Mallorca, se encuentra haciendo el camino de Santiago por la península. Un recorrido espiritual que, como asegura el sacerdote, le cambió la vida hace ya 28 años. "Estas experiencias son para toda la vida y te condicionan el futuro. En 30 años, miles de personas han salido de Mallorca, cada año 4 o 5 grupos entre colegios, personas mayores, etc. Para mi ha sido como una segunda actividad pastoral".

Jaume Alemany también es el sacerdote de la prisión, y aunque este año todavía no ha sido posible, desde hace más de 20 años hace el camino de Santiago con los internos de la prisión. Alemany cuenta como ha sido este año: "Con los presos este año no hemos podido hacerlo todavía porque al estar confinados, no pueden salir de la prisión a hacer sus salidas programadas de preparación. Como no hemos podido prepararlo lo hemos dejado para octubre".

