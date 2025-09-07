Detenido por violar a su hermanastra menor de edad durante años en Mallorca

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a un joven como presunto autor de un delito de agresión sexual a su hermanastra menor de edad, en episodios que fueron continuados y se realizaron durante cuatro años.

Aunque los hechos fueron del 2019 al 2023, todo se descubrió a finales del pasado agosto cuando la menor le expuso a una familiar que había sido agredida sexualmente por su hermanastro, el hijo de la pareja de su padre, ha detallado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

abusos durante 4 años

La menor explicó que el joven le había realizado tocamientos y le había obligado a que ella se los hiciese a él, además de que fue forzada a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.

También dijo que todos estos episodios se habían realizado durante cuatro años y que no había denunciado los hechos antes porque al ser ella pequeña pensó que era algo normal, porque se fiaba del joven.

Al conocer lo ocurrido, la familiar alertó a la madre de la menor y esta se dirigió a un centro hospitalario para que su hija fuera examinada. En el centro se activó el 'Protocolo Marco Interdisciplinar de Actuaciones en casos de Maltrato Infantil en las Islas Baleares'. Posteriormente, se dirigieron a la Jefatura Superior para denunciar los hechos.

CNP UFAM

Al recibir la denuncia, la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación, y gracias al testimonio de la menor, pudo identificar al hombre.

Horas más tarde, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito continuado de agresión sexual.

Recomendaciones para menores y jóvenes víctimas de agresión sexual

Si has sido víctima de una agresión sexual, es importante que sepas que no estás solo y que hay personas y recursos dispuestos a ayudarte. El primer paso, y el más crucial, es romper el silencio. Aunque pueda ser difícil, hablar de lo que pasó es el inicio del camino hacia la sanación y la justicia.

¿Cómo y dónde buscar ayuda?

Habla con una persona de confianza: Busca a alguien en quien confíes plenamente. Puede ser un familiar (madre, padre, abuelos, tíos), un profesor, un consejero escolar o el director de tu centro de estudios. Esta persona puede ser tu principal apoyo y ayudarte a dar los siguientes pasos.

Acude a las autoridades: Puedes denunciar lo sucedido ante la policía o la Guardia Civil. Ellos están capacitados para manejar estos casos de forma segura y confidencial. Si te sientes abrumado, puedes pedirle a un adulto de confianza que te acompañe. Puedes llamar a la Policía Nacional en el 091 o la Guardia Civil 062.

Busca apoyo profesional: Es fundamental buscar ayuda psicológica. Un psicólogo o terapeuta especializado en trauma puede ofrecerte las herramientas necesarias para procesar lo que sucedió y comenzar tu recuperación emocional. Existen centros de salud mental públicos y organizaciones no gubernamentales que ofrecen este tipo de apoyo de manera gratuita o a bajo costo. En Mallorca la Fundación RANA lleva años ayudando a personas abusadas.

4. Contacta a organizaciones especializadas: Hay diversas organizaciones dedicadas a la asistencia de víctimas de agresión sexual. Ofrecen servicios como:

Asesoría legal: Para entender tus derechos y los pasos a seguir en el proceso judicial.

Acompañamiento psicológico: Terapias y grupos de apoyo para manejar las secuelas emocionales.

Guía para la denuncia: Te acompañan durante el proceso de denuncia para que no te sientas solo.

Si no te sientes cómodo hablando con alguien que conoces, puedes llamar a una línea de ayuda telefónica o utilizar un chat en línea. Estos servicios son anónimos, confidenciales y están disponibles 24 horas al día, los 7 días de la semana. Personal capacitado te escuchará y te guiará sobre qué hacer a continuación. Teléfono de información a la mujer: 016