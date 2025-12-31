Prohens defiende el campo frente a "una agricultura en números rojos" y marca sus prioridades para 2024

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha pronunciado su tradicional discurso de Fin de Año desde un escenario cargado de simbolismo: la finca menorquina de Son Quart. En su mensaje, ha reivindicado las tradiciones, los valores del humanismo cristiano y el producto local como pilares de la identidad balear, destacando el trabajo del campo y del mar que "nos liga a esta tierra" citando al poeta Pons i Pons para afirmar que, más allá de localismos, los ciudadanos de las islas forman "un pueblo".

Prohens ha asegurado que su Govern afronta los problemas "con valentía y determinación" y con la honestidad de admitir que algunos "son complejos y no se resuelven de un día para otro".

Defensa del sector primario

Prohens ha dedicado la parte inicial de su discurso a la defensa del campo balear y la actividad agraria como "parte de nuestra historia, de nuestro carácter y de nuestra idiosincrasia". Ha subrayado que el campo no es "un jardín", sino un sector económico que necesita ser rentable, rechazando "una agricultura verde en números rojos". En este sentido, ha anunciado que el Govern trabaja con el sector en una ley agraria que garantice la rentabilidad y el relevo generacional.

No queremos una agricultura verde en números rojos" Marga Prohens Presidenta del Govern

CAIB Son Quart, Menorca

Vivienda y nuevo modelo económico

Ante las dificultades de los jóvenes para emanciparse, la presidenta ha afirmado que el Ejecutivo está poniendo "todas las medidas a nuestro alcance" para facilitar el acceso al mercado de compra y alquiler de vivienda asequible. Ha destacado que se está impulsando "la mayor promoción de vivienda pública de toda la historia de nuestra comunidad", destinada "a la gente de aquí".

En paralelo, ha mencionado los "pasos importantes" en la transformación del modelo económico hacia uno más sostenible que genere bienestar. Para ello, ha destacado el pacto para la sostenibilidad alcanzado con agentes económicos y sociales, que servirá como "hoja de ruta" más allá de una legislatura, junto a una nueva estrategia turística enfocada en la contención y la calidad.

Refuerzo de los servicios públicos

La presidenta balear ha reafirmado el compromiso con la mejora de la sanidad pública, el cuidado de sus profesionales y la reducción de las listas de espera. Ha puesto como ejemplo la mejora de servicios en Menorca, donde en los últimos seis meses se ha incorporado una nueva consulta de cirugía facial y se han ampliado los servicios de oncología, cardiología o digestivo, porque "la atención sanitaria no puede depender del código postal". También ha subrayado el impulso a la salud mental.

En el ámbito social, ha destacado la puesta en marcha de un plan para reducir las listas de espera de dependencia y discapacidad y el acuerdo para mejorar las condiciones de los trabajadores de atención a la dependencia. Prohens ha lamentado la nueva víctima mortal por violencia machista en las islas y ha reafirmado el trabajo de su gobierno para "proteger a las mujeres, por la igualdad real, por la conciliación y combatiendo cualquier forma de precio o atentado contra la dignidad y la libertad de la mujer".

Prohens también ha exigido un nuevo sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta la insularidad y el crecimiento poblacional, así como más medios al Gobierno de España y a Europa para afrontar la crisis migratoria. Ha calificado las cifras de llegadas irregulares como "no sostenibles" y ha abogado por combatir "a las mafias que se lucran de la desesperación" y cooperar con los países de origen.

Finalmente, la presidenta ha criticado la "degradación" de las instituciones nacionales y "la peor cara de la política". Ha afirmado que hay actitudes que, "por mucho que se quieran edulcorar, nos avergüenzan a todos: el transfuguismo y la corrupción". En este contexto, ha pedido a los máximos responsables políticos "tomar decisiones que respondan al sentir mayoritario".