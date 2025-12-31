Un pediatra alerta sobre los accidentes domésticos más comunes en Navidad y cómo prevenirlos

La Navidad es sinónimo de más tiempo en casa para los niños, un cambio en la rutina que, si bien es motivo de alegría, también eleva el riesgo de sufrir accidentes domésticos. El pediatra Jorge Muñoz ha explicado en el programa 'Herrera en Cope Baleares' cuáles son los peligros más frecuentes durante estas fechas y ha insistido en que la prevención es la clave, ya que, como afirma, "los accidentes, por definición, se pueden prevenir. Suceden, sobre todo con los niños, por descuidos".

Los accidentes, por definición, se pueden prevenir" Jorge Muñoz Pediatra

Caídas, el principal riesgo en el hogar

Las caídas son el accidente número uno en la lista durante todo el año, pero en casa hay que prestar especial atención. Muñoz señala elementos como las escaleras, para las que recomienda instalar barreras de seguridad, o las esquinas de las mesas, que pueden protegerse. También advierte sobre las alfombras, con las que los niños que empiezan a andar pueden tropezar, o los cables de las lámparas, que les resultan muy atractivos.

La cocina y los productos tóxicos

La cocina se convierte en un centro de peligro, especialmente en Navidad, cuando se preparan más platos calientes como los caldos. El pediatra hace un llamamiento a la prudencia con las sartenes: "los mangos de las sartenes deben estar siempre hacia adentro". Según advierte, un simple descuido puede provocar quemaduras graves: "un pequeño error de estos te lleva una marca en la piel para siempre".

Un pequeño error de estos te lleva una marca en la piel para siempre" Jorge Muñoz Pediatra

Otro foco de riesgo son las intoxicaciones. Muñoz desaconseja decir a los niños que un medicamento "es un caramelo", ya que podrían buscarlo e ingerirlo por su cuenta. Es fundamental guardar los fármacos en armarios altos y con sus cierres de seguridad. Del mismo modo, alerta sobre la peligrosa costumbre de guardar productos de limpieza, como la lejía, en botellas de agua, lo que puede llevar a una ingesta accidental con consecuencias terribles.

Ahogamientos y atragantamientos

El cuarto de baño también requiere vigilancia constante para evitar ahogamientos, por lo que nunca se debe dejar a un niño pequeño solo en él. Finalmente, el pediatra recuerda el peligro de atragantamiento, sobre todo en estas fechas. Recomienda de forma tajante que "los frutos secos hay que evitarlos antes de los 4 años" y pide especial precaución con las uvas de Nochevieja, que deben ser cortadas adecuadamente para los más pequeños.