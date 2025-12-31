La Guardia Civil revela las claves para una compra online sin sorpresas

El sargento en cargo del equipo de Investigaciones de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila

Las compras por Internet se han consolidado por su comodidad, pero también han traído consigo un aumento de las estafas, especialmente en épocas de alto consumo como la Navidad.

Ante esta situación, el sargento al mando del equipo de Investigaciones de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila ha detallado en COPE Ávila las claves para realizar transacciones seguras y evitar ser víctima de un fraude.

Consejos básicos de seguridad

La primera línea de defensa es el propio dispositivo. El sargento subraya la importancia de que "el sistema operativo, el navegador y el antivirus" estén "debidamente actualizados". Además, recomienda realizar las compras desde "redes domésticas o de datos móviles", evitando siempre las redes WiFi públicas por su vulnerabilidad.

Otro pilar fundamental es la gestión de las credenciales. Es crucial utilizar "contraseñas únicas y seguras" para cada plataforma y "evitar reutilizarlas". A la hora de buscar un producto, el experto aconseja acceder a la tienda "a través del buscador" en lugar de hacer clic en "enlaces que en redes sociales o determinados sitios web", que a menudo esconden una trampa.

Cómo detectar una web fraudulenta

Una vez en la página, hay que verificar que la dirección web sea segura, buscando el símbolo del candado y que la URL comience por "HTTPS". Según el sargento, la "S" final es la letra "de seguridad". Acto seguido, se debe analizar el sitio en busca de señales de alerta.

Entre los indicadores que delatan un posible fraude se encuentran los "errores de redacción o gramaticales", un "diseño visiblemente de baja calidad" y la ausencia de información de contacto verificable, como una "dirección física, número de teléfono o correo electrónico". Si la web tiene "secciones o enlaces que están rotos", también es un mal presagio.

Sin embargo, la señal más evidente suele ser el precio. El sargento advierte de que si un producto "tiene un precio demasiado bueno, muy por debajo de los precios del mercado, tendríamos que sospechar". En estos casos, lo más prudente es desconfiar y no continuar con la compra.

Si tiene un precio demasiado bueno, muy por debajo de los precios del mercado, tendríamos que sospechar" Sargento de la Guardia Civil Guardia Civil de Ávila

Protección y denuncia

Para minimizar los daños en caso de caer en una estafa, una medida de protección eficaz es usar una tarjeta específica para compras online. El sargento recomienda emplear "una tarjeta virtual o recargable" que no esté vinculada directamente a la cuenta principal y que permita "establecer un límite para esa compra", ya que esto "nos asegura perder ese importe y no más".

Si finalmente se ha producido el engaño, es fundamental actuar con rapidez. Se puede solicitar información y ayuda en el 017, el teléfono del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), o acudir directamente a un puesto de la Guardia Civil para "interponer la correspondiente denuncia".