Estas son las recomendaciones clave para no arruinar tu Nochevieja

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de los cuerpos de Bomberos y Policía Local, ha lanzado una completa guía de consejos de seguridad para garantizar que la Nochevieja transcurra sin incidentes. Las recomendaciones abarcan desde la prevención de accidentes domésticos hasta el comportamiento en fiestas y cotillones, con el objetivo de minimizar los riesgos durante la última noche del año.

Precauciones en el hogar y en los desplazamientos

José Joaquín Palma Chaves, Jefe del Área de Prevención del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Sevilla, ha puesto el foco en la importancia de usar enchufes y regletas reglamentarias. Además, ha insistido en la necesidad de no sobrecargarlas y evitar colocar fuentes de calor cerca de materiales inflamables, así como extremar las precauciones en la cocina para no dejar fuegos u otros aparatos encendidos sin supervisión.

Otro de los avisos frecuentes se refiere a los desplazamientos en ascensor. Desde el servicio de bomberos recuerdan no exceder el peso permitido, ya que la sobrecarga de peso en los ascensores es una de las principales causas de bloqueo y genera intervenciones muy frecuentes en noches como la de Nochebuena o Nochevieja.

Recomendaciones para fiestas y cotillones

Por su parte, la Policía Local recomienda la compra de entradas exclusivamente en establecimientos autorizados y a personas acreditadas. Es fundamental comprobar que en el ticket figuran datos como la empresa organizadora, la dirección del evento y la numeración. Se aconseja conservar la entrada hasta el final de la fiesta por si fuera necesario presentar alguna reclamación.

En cuanto a la seguridad personal, resulta conveniente informar a personas del entorno sobre la fiesta a la que se acude y mantener el teléfono móvil operativo y con batería. Si se utiliza un servicio de guardarropa, es imprescindible solicitar un resguardo y no dejar en él objetos de valor como carteras, joyas o teléfonos móviles, además de no descuidar las pertenencias durante la celebración.

Ambos cuerpos han recordado que los establecimientos están obligados a cumplir la normativa vigente en materia de horarios, aforos y la prohibición de vender alcohol a menores de 18 años. Para los adultos, se hace un llamamiento al consumo responsable de alcohol, especialmente si se va a conducir.

Actuación en caso de emergencia

Finalmente, para situaciones de emergencia, el consejo es mantener la calma y haber localizado previamente las salidas de emergencia al entrar al local. Según han concluido los cuerpos de seguridad,