Càritas Mallorca aplaude la regularización de migrantes: "Es un acto de justicia y humanidad"

Día clave para la integración social en España y en las Islas Baleares. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto para la regularización extraordinaria de medio millón de personas migrantes. Una medida que desde Càritas Mallorca califican de forma "muy positiva" por el impacto directo que tendrá en la dignidad de miles de familias que ya conviven en nuestra comunidad.

Un proyecto de vida con plenos derechos

Para la organización de la Iglesia, esta decisión del Gobierno no es solo una cuestión administrativa, sino un paso ético fundamental. María Crespí, abogada de Càritas Mallorca, ha expresado la satisfacción de la entidad ante una norma que "devuelve" la visibilidad a un colectivo vulnerable.

"Significa que la gente pueda tener un proyecto de vida, que adquiera derechos y que sea parte de nuestra comunidad como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho", ha asegurado Crespí.

Significa que la gente pueda tener un proyecto de vida y que adquiera derechos" María Crespí Abogada de Càritas Mallorca

Calendario y trámites: el jueves arranca el proceso

La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha detallado que la maquinaria para esta regularización masiva se pone en marcha de inmediato.

Jueves 16 de abril: Se abre el plazo para presentar solicitudes de forma telemática.

Lunes 20 de abril: Comienza la atención presencial en las oficinas habilitadas.

Requisitos: Podrán acogerse las personas en situación irregular que llegaran a España antes del 1 de enero de 2026 y acrediten cinco meses de estancia continuada.

Càritas Mallorca ofrecerá asesoramiento gratuito

Ante el previsible volumen de dudas y la complejidad de algunos requisitos —como la eliminación de la declaración responsable para los antecedentes penales exigida por el Consejo de Estado—, Càritas Mallorca ya se prepara para dar soporte.

La entidad ofrecerá espacios de información para ayudar a navegar el procedimiento, especialmente a aquellas personas con dificultades técnicas. "Desde Càritas queremos ofrecer espacios para que la gente que tenga dificultades o quiera informarse pueda venir y podamos explicarles todos los requisitos necesarios", concluye la abogada María Crespí.

El Gobierno ha garantizado que el sistema está reforzado para dar respuesta a todas las solicitudes en "tiempo y forma", contando con el apoyo de las oficinas de Correos y la Seguridad Social en todo el territorio nacional.